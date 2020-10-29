|
Вычислили! Адель точно встречается с экс-бойфрендом Наоми Кэмпбелл
29.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слухи, которые ходили с лета 2020 года подтвердились: британская певица Адель действительно встречается с американским рэп-исполнителем Скепта.
Напомним, что Адель рассталась со своим мужем Саймоном Конецки осенью 2019 года и с тех пор очень изменилась. Звезда
© AFP 2020 / FRANCOIS GUILLOT
Британский рэпер Скепта
Теперь же стало известно, что Адель точно
"Там все серьезно. Они постоянно тусуются в Лондоне и она счастлива", - заверили инсайдеры.
Поклонники сложили дважды два и пришли к выводу, что именно Скепта вдохновил Адель на
Напомним, что недавно Адель продемонстрировала
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преданные поклонники отказались верить в одиночество звезды и вычислили человека, ради которого она похудела на 45 килограммов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)