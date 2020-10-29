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Вычислили! Адель точно встречается с экс-бойфрендом Наоми Кэмпбелл

29.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Слухи, которые ходили с лета 2020 года подтвердились: британская певица Адель действительно встречается с американским рэп-исполнителем Скепта.

Напомним, что Адель рассталась со своим мужем Саймоном Конецки осенью 2019 года и с тех пор очень изменилась. Звезда распрощалась с лишним весом, испробовав все - от гипноза до особенной системы питания и просто стала более открытой ко всему. Тогда фанаты заподозрили, что она снова влюблена, но певица продолжила отрицать все, провоцируя общественное внимание.

© AFP 2020 / FRANCOIS GUILLOT
Британский рэпер Скепта

Теперь же стало известно, что Адель точно встречается с рэпером Скепта. По словам источников издания People, эти отношения длятся целый год и полностью изменили певицу.

"Там все серьезно. Они постоянно тусуются в Лондоне и она счастлива", - заверили инсайдеры.

Поклонники сложили дважды два и пришли к выводу, что именно Скепта вдохновил Адель на экстремальное похудение. Ранее рэпер встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, имея слабость к стройным и подтянутым женщинам.

Напомним, что недавно Адель продемонстрировала лучшую рекламу разводов и феерично появилась в эфире популярного шоу SNL.

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