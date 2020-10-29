|
Участвовавших в забастовке студентов начали отчислять, рабочих – увольнять
29.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mywishbook.ru
После выступления Александра Лукашенко, в котором он призвал не уговаривать участвующих в акциях протеста рабочих работать, а студентов – учиться, в стране начались увольнения и отчисления.
Как сообщает
Поплатились за активную гражданскую позицию и рабочие. Так, стало известно об увольнении с МЗКТ инженера Александра Лавриновича, одного из лидеров стачкома предприятия, а также еще двоих сотрудников — Дмитрия Кононка и Виктора Чайковского.
Есть уже один уволенный и на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Это Александр Шиманович, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха № 6.
На «Керамине» уволен Никита Качан, который объявлял, что уходит на забастовку и написал соответствующее заявление на имя гендиректора и начальника цеха.
Напомним, ранее к общенациональной забастовке присоединились и некоторые работники предприятия «Белоруснефть». 26 октября шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония. Позже все шестеро были уволены.
Потеряли свои рабочие места также два работника Тракторного завода — член профкома независимого профсоюза РЭП Михаил Громов и Ульяна Горбачева.
С Минского моторного завода уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Андрей Комлик-Яматин. Напомним, на совещании по подготовке Всебелорусского собрания Александр Лукашенко высказался за увольнение бастующих рабочих и отчисление участвующих в акциях протеста студентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выступления Александра Лукашенко, в котором он призвал не уговаривать участвующих в акциях протеста рабочих работать, а студентов – учиться, в стране...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)