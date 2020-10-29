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Участвовавших в забастовке студентов начали отчислять, рабочих – увольнять

29.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: mywishbook.ru

После выступления Александра Лукашенко, в котором он призвал не уговаривать участвующих в акциях протеста рабочих работать, а студентов – учиться, в стране начались увольнения и отчисления.

Как сообщает Tut.by, в медуниверситете принято решение об отчислении до 30 студентов. Руководство университета происходящее пока никак не комментирует и точную цифру отчисленных не называет. Вчера студенты разных курсов стали собираться у ректората, чтобы прояснить ситуацию и поддержать отчисленных. Позже на место приехали силовики.

Поплатились за активную гражданскую позицию и рабочие. Так, стало известно об увольнении с МЗКТ инженера Александра Лавриновича, одного из лидеров стачкома предприятия, а также еще двоих сотрудников — Дмитрия Кононка и Виктора Чайковского.

Есть уже один уволенный и на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Это Александр Шиманович, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха № 6.

На «Керамине» уволен Никита Качан, который объявлял, что уходит на забастовку и написал соответствующее заявление на имя гендиректора и начальника цеха.

Напомним, ранее к общенациональной забастовке присоединились и некоторые работники предприятия «Белоруснефть». 26 октября шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония. Позже все шестеро были уволены.

Потеряли свои рабочие места также два работника Тракторного завода — член профкома независимого профсоюза РЭП Михаил Громов и Ульяна Горбачева.

С  Минского моторного завода уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Андрей Комлик-Яматин.  Напомним, на совещании по подготовке Всебелорусского собрания Александр Лукашенко высказался за увольнение бастующих рабочих и отчисление участвующих в акциях протеста студентов.

 
 
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После выступления Александра Лукашенко, в котором он призвал не уговаривать участвующих в акциях протеста рабочих работать, а студентов – учиться, в стране...
 
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