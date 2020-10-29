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iPhone 12 mini впервые показался «вживую»

29.10.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Apple представила четыре новых смартфона, среди которых оказался и миниатюрный iPhone 12 mini с экраном на 5,4 дюйма. Гаджет появится в продаже в странах первой волны 13 ноября, но в Сети уже есть ролик с «первым взглядом» на девайс. Об этом сообщает 9to5mac.


Ролик опубликовал румынский блогер Джордж Бухничи. Но, похоже, сделал он это по ошибке. Видео с его YouTube-канала быстро пропало, в Сети сохранилось только несколько скриншотов. Видимо, это связано с условиями эмбарго от самой Apple — предзаказы на iPhone 12 mini откроются на следующей неделе. Публиковать материалы до этого момента вполне может быть запрещено.

Так или иначе, ролик длился около 40 минут. В нем блогер показывал iPhone 12 mini со всех сторон и сравнивал его по габаритам с другими устройствами от Apple — в частности, с iPhone 12 и 12 Pro. Кроме того, в видео показали интерфейс iOS 14 на экране девайса.






Напомним: iPhone 12 mini оснащается OLED-экраном на 5,4 дюйма, процессором Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), сдвоенной основной камерой, а также поддержкой 5G-сетей. В США за смартфон без контракта от оператора в минимальной конфигурации на 64 ГБ просят 729 долларов, в России — 69 990 российских рублей (899 долларов). Цену девайса в Беларуси пока не объявили.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:

 
 
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Ролик опубликовал румынский блогер Джордж Бухничи.
 
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