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Представлен модернизированный седан Renault Megane

29.10.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний седан Renault Megane, пришедший на смену модели Fluence, дебютировал немногим более четырех лет назад, а теперь подоспела его обновленная версия, которая преобразилась с оглядкой на модернизированные в начале года хетчбэк и универсал.


Изменения во внешности машины незначительные. Седан Megane получил полностью светодиодные фары, которые полагаются и базовым версиям, измененную графику задних фонарей, слегка переделанную решетку радиатора с дополнительной порцией хрома, а также перекроенные бамперы, причем задний обзавелся крупной имитацией выхлопных патрубков. Изменен дизайн колесных дисков (диаметром от 16 до 18 дюймов).


Снимков салона седана Megane обнародовано не было, но, как и в случае с пятидверными версиями, в списке оснащения появится виртуальная приборная панель на 10,2-дюймовом экране, которая дополнит вертикальный дисплей (диагональю 9,3 дюйма) новой мультимедиасистемы. Доступны новые варианты отделки, а список опций пополнился безрамочным зеркалом заднего вида.


В моторной гамме седана появился бензиновый турбомотор 1.0 TCe мощностью 115 л. с., сблокированный с 6-ступенчатой «механикой». Два других доступных варианта — с 1,3-литровым двигателем TCe (140 л. с.) и 115-сильным дизелем 1.5 Blue dCi, которые могут работать в паре как с «механикой», так и с 7-ступенчатым «роботом». Новой гибридной установки E-Tech для седана не предусмотрено.


Выпускаемый на заводе в турецкой Бурсе седан Megane в обновленном виде доберется до дилеров в начале 2021 года. Доступен автомобиль на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной и Восточной Европы и Турции.

 
 
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Нынешний седан Renault Megane, пришедший на смену модели Fluence, дебютировал немногим более четырех лет назад, а теперь подоспела его обновленная версия.
 
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