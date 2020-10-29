В чат-ботах Viber можно будет оплачивать покупки

Источник материала: Myfin

Фото: Viber

Viber решил не ограничиваться функциями мессенджера, а строить сервисную платформу, удовлетворяющую всем потребностям современных пользователей в функциональности и безопасности. Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках.



Новая функция позволит покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.



Что в итоге?

Новый способ оплаты покупок появится в Беларуси в 2021 году. Особо компания отмечает безопасность совершаемых платежей. Вся конфиденциальная информация о платеже зашифрована и не передается чат-ботам, Viber или третьим лицам.

Механика со стороны бизнеса следующая: продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

