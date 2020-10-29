ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чат-ботах Viber можно будет оплачивать покупки

29.10.2020 10:11 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Viber

Viber решил не ограничиваться функциями мессенджера, а строить сервисную платформу, удовлетворяющую всем потребностям современных пользователей в функциональности и безопасности. Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках.

Новая функция позволит покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.

Что в итоге?

Новый способ оплаты покупок появится в Беларуси в 2021 году. Особо компания отмечает безопасность совершаемых платежей. Вся конфиденциальная информация о платеже зашифрована и не передается чат-ботам, Viber или третьим лицам.

Механика со стороны бизнеса следующая: продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Rakuten Viber анонсировала выход в финтех-сервисы и запуск новой функции Платежи в чат-ботах (Chatbot Payments). Теперь пользователи Viber смогут использовать приложение...
 
Новости дня
Новости разные
 
iPhone 12 mini впервые показался «вживую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика