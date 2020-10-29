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Андрейченко сбился со счета
Источник материала: Партизан
Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил о стабильной работе белорусской экономики и ее росте в 2020 году. Депутата цитируют государственные телеканалы, чьи корреспонденты допущены к освещению осенней сессии белорусского парламента.
- Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост валового внутреннего продукта по отношению к январю.
Расчеты Андрейченко не учитывают стандартные правила приведения данных с учетом инфляционных процессов и сопоставимых временных интервалов, пишет
Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2020 года, по расчетным методикам Национального статистического комитета, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.
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Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил о стабильной работе белорусской экономики и ее росте в 2020 году. Депутата цитируют государственные...
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