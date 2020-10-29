ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрейченко сбился со счета

29.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил о стабильной работе белорусской экономики и ее росте в 2020 году. Депутата цитируют государственные телеканалы, чьи корреспонденты допущены к освещению осенней сессии белорусского парламента.

- Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост валового внутреннего продукта по отношению к январю.

Расчеты Андрейченко не учитывают стандартные правила приведения данных с учетом инфляционных процессов и сопоставимых временных интервалов, пишет Officelife. Так, по данным Белстата, за январь — сентябрь 2020 года объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 106,6 млрд рублей, в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) белорусская экономика потеряла 1,3% к уровню января — сентября 2019-го.

Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2020 года, по расчетным методикам Национального статистического комитета, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил о стабильной работе белорусской экономики и ее росте в 2020 году. Депутата цитируют государственные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый блок БелАЭС запустят в феврале 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика