ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый блок БелАЭС запустят в феврале 2021 года

29.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС должен состояться в феврале 2021 года, а второго — в мае 2022-го, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.





Вчера нижняя палата парламента приняла законопроекты о ратификации белорусско-российских протоколов о сотрудничестве в строительстве БелАЭС и о поправках в соглашение о предоставлении экспортного кредита для строительства БелАЭС.

Срок ввода в эксплуатацию атомной электростанции предлагается продлить на 2 года. В качестве механизма компенсации в связи с переносом предусмотрено изменение условий предоставления российского экспортного кредита.

В частности, предусматриваются увеличение срока выборки (на 2 года) и перенос начала погашения кредита (с 2021 на 2023 год), сохранение периода погашения кредита в течение 15 лет. Снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых, при этом режим ставки изменен с плавающей на фиксированную.

Предусматриваются также уменьшение периода накопления просроченной задолженности с 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность просроченной задолженности по всем госкредитам России и Евразийского фонда стабилизации и развития.

В соответствии с действующими условиями кредит предоставляется на срок до 25 лет (до 2035 года), льготный период — 10 лет (до 1 апреля 2021-го), погашение кредита осуществляется равномерными платежами 2 раза в год в течение 15 лет, процентная ставка смешанная (50% — фиксированная — 5,23%; 50% — плавающая — LIBOR 6 месяцев + 1,83%), по состоянию на 1 августа 2020 года составляет 3,68% годовых.

Применение новой процентной ставки по кредиту будет осуществляться с начала очередного процентного периода после вступления протокола в силу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС должен состояться в феврале 2021 года, а второго — в мае 2022-го, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя рассказала о причинах отъезда из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика