«Минск-Новости» со ссылкой на Единый расчетно-справочный центр. Об этом сообщаетсо ссылкой на Единый расчетно-справочный центр.





За последние три месяца — с июля по сентябрь — сумма долга выросла более чем на 1 млн рублей. Отчасти это связано с тем, что за этот период город пополнился новостройками, из-за чего общее количество лицевых счетов увеличилось на 2 502 и достигло 711 066. В то же время выросло количество просроченных лицевых счетов в процентном отношении: на 1 июля их было 54 172, или 7,6 %, на 1 октября — 74 828, или 10,5 %.





Как отметила начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности единого РСЦ Минска Элла Лазарева, наблюдается рост задолженности до 3 месяцев: она числится по 90 % лицевых счетов против 86,5 % на 1 июля. И наоборот, идет снижение по более длительным срокам. Так, долги за ЖКУ от 3 до 6 месяцев имеются по 3,9 % лицевых счетов от общего количества просроченных (по итогам за полугодие — по 6,1 %), от 6 месяцев до 1 года — по 2,9 % (было 3,2 %), от 1 года до 3 лет — по 2,3 % (было 2,9 %), свыше 3 лет — по 1 % (было 1,3 %).