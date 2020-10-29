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Доллар и евро продолжают быстро расти
Источник материала: Onliner
Финансисты
Доллар, едва дождавшись начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, торопливо прибавил 2,66 копейки. Курс — 2,6256. До рекорда (2,6631 рубля 28 августа, квартал назад) меньше 4 копеек.
У евро опять большой плюс — 2,96 копейки. Торговался по 3,0817.
Российский рубль потерял 0,09 копейки. Его сотня стоит 3,3356.
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