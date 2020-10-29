Доллар и евро продолжают быстро расти

Источник материала: Onliner

Финансисты объясняют вчерашнее обрушение рубля тем, что фирмы немного потеряли интерес к национальной валюте после уплаты квартальных налогов. Говорят, это не страшно и скоро само пройдет. Сейчас посмотрим.

Доллар, едва дождавшись начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, торопливо прибавил 2,66 копейки. Курс — 2,6256. До рекорда (2,6631 рубля 28 августа, квартал назад) меньше 4 копеек.

У евро опять большой плюс — 2,96 копейки. Торговался по 3,0817.

Российский рубль потерял 0,09 копейки. Его сотня стоит 3,3356.

В среду доллар подорожал на 4,56 копейки и стоил 2,599 рубля. Евро прибавил 3,46 копейки, торговался по 3,0521. У российского рубля был минус 0,33 копейки, сотня стоила 3,3365 белорусского.