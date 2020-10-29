Декан главного IT-универа страны Марина Лукашевич увольняется по собственному желанию

Источник материала: Onliner

В личном разговоре с корреспондентом Onliner декан факультета КСиС из БГУИР подтвердила информацию о своем увольнении, которая появилась накануне в социальных сетях. Марина Лукашевич подчеркивает, что это решение она принимала без какого-либо нажима, это было ее осознанное личное решение.

— Я действительно увольняюсь, но я увольняюсь сама и без всякого нажима. Говорю сразу. Это исключительно мое желание и решение. И больше развивать эту тему я не хотела бы, — говорит Марина Лукашевич. Причины такого решения она не комментирует.

Бурления среди студенчества в Беларуси на фоне политической ситуации в стране на днях прокомментировал Александр Лукашенко. Он поручил отчислять студентов, которые участвуют в забастовках.

— Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза, — говорил Лукашенко.

В 2019 году мы общались с Мариной Лукашевич, когда готовили материал о том, как в БГУИР готовят айтишников . Она провела нам масштабную экскурсию по факультету КСиС.