В Гродно автомобиль такси двумя колесами заскочил на другую машину

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в областном центре на улице Тавлая. Последствия аварии можно описать так: автомобиль такси только двумя колесами остался стоять на дороге, другими двумя он находился на другой машине.

ДТП случилось примерно в 7:35. Автомобилем Renault с обозначениями такси управляла женщина 1974 года рождения. В Госавтоинспекции рассказали, что водитель двигался по улице Тавлая со стороны улицы Курчатова.

— В районе дома №44а женщине нужно было свернуть налево, во дворы, уступив дорогу встречному транспорту. Находившийся ближе к ней встречный автомобиль остановился и дал возможность повернуть. Но о том, что происходит на перекрестке, не знал водитель Volkswagen, который ехал в крайней правой полосе, — пояснили в ГАИ.





Renault двигался, и Volkswagen двигался, в результате произошло столкновение. От удара Renault двумя колесами «запрыгнул» на Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал.

— Чтобы не допустить опрокидывания Renault, после замеров и фиксации обстоятельств аварии сотрудники ГАИ вместе с очевидцами придержали такси, а встречный минивэн медленно отъехал, — добавили в Госавтоинспекции.





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