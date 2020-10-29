На продажу выставлена старая церковь, переделанная в современный жилой дом

Источник материала: Onliner

Очередная историческая церковь, потерявшая прихожан, была трансформирована в жилье и в настоящий момент ищет покупателя. Желающему пожить в интерьерах, где сохранились, к примеру, старые витражи, придется выложить за здание в лондонском районе Кенсал Грин $7,75 млн.

Площадь этого дома после реконструкции достигла 560 кв. м. В общей сложности внутри было устроено три этажа. Бóльшая часть первого уровня решена в виде единого пространства, где были совмещены кухня, столовая и гостиная. Также здесь находится одна из гостевых спален с душевой и туалетом и тренажерный зал.

















На втором этаже расположились кабинет и еще две спальни, каждая с полноценной ванной комнатой. Наконец, третий этаж заняла главная, хозяйская спальня с детской и гардеробной комнатой. На цену дома также повлияло расположение в престижном районе Лондона, на перекрестке двух тихих тупиковых переулков, но при этом в пешей доступности от торговой улицы с магазинами, кафе и ресторанами.



















