МВД: мужчина обстрелял из пневматики автомобиль Департамента охраны

Источник материала: Onliner

Предварительно следователи установили, что 31-летний мужчина был в гостях у знакомых в Полоцке, где распивал спиртное, сообщает МВД. По данным министерства, затем мужчина вышел на балкон общежития и несколько раз попал из пневматического пистолета по автомобилю с сотрудниками отдела Департамента охраны.

«Милиционеры находились в салоне служебного автомобиля, когда услышали шум, похожий на выстрел, и звук от металлического предмета. Они примерно установили, откуда стреляли, и вызвали следственно-оперативную группу, — говорится в сообщении. — Сами они не пострадали. Осмотрев Geely, обнаружили две вмятины на капоте и левой стойке, которые, предположительно, были оставлены пулями, выпущенными из пневматического пистолета. Стрелок мог находиться в одной из квартир многоквартирного жилого дома, поэтому на место происшествия прибыл дополнительный наряд, который заблокировал все выходы из подъездов».





«Вскоре личность стрелявшего была установлена, — рассказали в милиции. — При осмотре дома на седьмом этаже милиционеры увидели мужчину, который открыл форточку и выстрелил несколько раз из пистолета в воздух. В квартире нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы — нарушитель успел спрятать оружие под раковиной. Медосвидетельствование показало, что у мужчины было 3 промилле алкоголя».





Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.





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