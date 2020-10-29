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AMD представила «убийц» видеокарт NVIDIA
Источник материала: Onliner
AMD
Флагманом стала модель Radeon RX 6900 XT за $999. Эта видеокарта будет конкурировать с NVIDIA RTX 3090, которую производитель оценил в $1499. Правда, у RX 6900 XT 16 ГБ видеопамяти вместо 24 ГБ. Рабочая частота — 2015 МГц с бустом до 2250 МГц. Производительность составляет 23,04 терафлопса.
Далее в линейке идет RX 6800 XT за $649. У модели 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Частоты здесь совпадают с показателями флагмана, но производительность чуть хуже — 20,74 терафлопса.
На ступеньку ниже расположилась Radeon RX 6800. Частота — 1815 МГц стандартная и 2105 МГц в бусте. Памяти здесь тоже 16 ГБ стандарта GDDR6. Производительность — 16,17 терафлопса.
Новые видеокарты используют технологию Infinity Cache, которая помогает «железу» лучше справляться с играми в разрешении 4К.
Radeon RX 6800 XT и RX 6800 поступят в продажу 18 ноября, а RX 6900 XT появится 8 декабря.
NVIDIA GeForce RTX 3080, базовая частота 1710 МГц, Turbo-частота 1755 МГц, 8704sp, частота памяти 19000 МГц, 320 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.75 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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