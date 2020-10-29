AMD представила «убийц» видеокарт NVIDIA

Источник материала: Onliner

AMD показала новую линейку видеокарт — Radeon RX 6000. Они построены на архитектуре 7 нм RDNA 2 и будут поддерживать DirectX 12 Ultimate API. Пока что в семействе три видеокарты.

Флагманом стала модель Radeon RX 6900 XT за $999. Эта видеокарта будет конкурировать с NVIDIA RTX 3090, которую производитель оценил в $1499. Правда, у RX 6900 XT 16 ГБ видеопамяти вместо 24 ГБ. Рабочая частота — 2015 МГц с бустом до 2250 МГц. Производительность составляет 23,04 терафлопса.





Далее в линейке идет RX 6800 XT за $649. У модели 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Частоты здесь совпадают с показателями флагмана, но производительность чуть хуже — 20,74 терафлопса.





На ступеньку ниже расположилась Radeon RX 6800. Частота — 1815 МГц стандартная и 2105 МГц в бусте. Памяти здесь тоже 16 ГБ стандарта GDDR6. Производительность — 16,17 терафлопса.





Новые видеокарты используют технологию Infinity Cache, которая помогает «железу» лучше справляться с играми в разрешении 4К.

Radeon RX 6800 XT и RX 6800 поступят в продажу 18 ноября, а RX 6900 XT появится 8 декабря.