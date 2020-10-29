|
Чтобы отвлечь людей от акций, прокурор предложил направлять их на сельхозработы
Источник материала: Onliner
Борьба идеологий ведется в том числе творческими, нестандартными методами. Чей креатив ярче — у того преимущество. Прокурор Городокского района Евгений Авицин предложил местной вертикали свои варианты, как отвлечь массы от участия в акциях. Ведь энергию этих масс можно использовать куда эффективней, если послать их, например, в поля. Идеи изложены в письме, направленном райисполкому.
Документ датирован 22 октября, но появился в сети недавно. В нем прокурор рекомендует властям чем-то занять досуг граждан и особо обращает внимание на субботу и воскресенье. Идея проста и красива: сельхозработы.
«...в целях отвлечения граждан от участия в массовых акциях в выходные дни организовать их приглашение сельскохозяйственными организациями на уборку урожая, сортировку сельхозпродукции и иные виды работ», — так формулирует прокурор.
Из бонусов — бесплатная доставка и возможность купить часть продукции по выгодной цене. Или получение ее вообще бесплатно. (Об оплате такого труда не сказано.)
Идея отправлять гражданских в поля — не нова. Мы периодически писали про эту форму менеджмента в белорусском сельском хозяйстве. Помним, например,
Не менее красивым получился случай на Гомельщине, когда всех, кто способен держать в руках грабли, отправили
И так далее.
Но ранее эта активность носила в основном утилитарный характер: аграрии просто не справлялись с объемами. Теперь же у нее появилась более высокая цель.
Конечно, сельхозработы — не единственное, что предложил прокурор. Отвлечь можно и культурными мероприятиями «с использованием имеющейся инфраструктуры». Можно предостеречь возможной ответственностью — для этого исполкому необходимо распространить соответствующие листовки. На районном сайте, кстати, вскоре после письма, появилась такая информация.
В то же время нам пока неизвестно о том, чтобы жителей Городка действительно отправляли на сельхозработы в выходные.
Отправляют на овощи? Дайте знать na@onliner.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борьба идеологий ведется в том числе творческими, нестандартными методами. Чей креатив ярче — у того преимущество. Прокурор Городокского района Евгений Авицин...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)