ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы отвлечь людей от акций, прокурор предложил направлять их на сельхозработы

29.10.2020 10:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Борьба идеологий ведется в том числе творческими, нестандартными методами. Чей креатив ярче — у того преимущество. Прокурор Городокского района Евгений Авицин предложил местной вертикали свои варианты, как отвлечь массы от участия в акциях. Ведь энергию этих масс можно использовать куда эффективней, если послать их, например, в поля. Идеи изложены в письме, направленном райисполкому.

Документ датирован 22 октября, но появился в сети недавно. В нем прокурор рекомендует властям чем-то занять досуг граждан и особо обращает внимание на субботу и воскресенье. Идея проста и красива: сельхозработы.

«...в целях отвлечения граждан от участия в массовых акциях в выходные дни организовать их приглашение сельскохозяйственными организациями на уборку урожая, сортировку сельхозпродукции и иные виды работ», — так формулирует прокурор.

Из бонусов — бесплатная доставка и возможность купить часть продукции по выгодной цене. Или получение ее вообще бесплатно. (Об оплате такого труда не сказано.)

Чтобы отвлечь людей от акций, прокурор предложил направлять их на сельхозработы

Идея отправлять гражданских в поля — не нова. Мы периодически писали про эту форму менеджмента в белорусском сельском хозяйстве. Помним, например, эпическую историю, как в Горецком районе на овощи отправляли писарей с ножами, бухгалтеров и даже идеологов (не ездили только милиция, прокуратура и МЧС).

Не менее красивым получился случай на Гомельщине, когда всех, кто способен держать в руках грабли, отправили поднимать лен.

И так далее.

Но ранее эта активность носила в основном утилитарный характер: аграрии просто не справлялись с объемами. Теперь же у нее появилась более высокая цель.

Конечно, сельхозработы — не единственное, что предложил прокурор. Отвлечь можно и культурными мероприятиями «с использованием имеющейся инфраструктуры». Можно предостеречь возможной ответственностью — для этого исполкому необходимо распространить соответствующие листовки. На районном сайте, кстати, вскоре после письма, появилась такая информация.

Чтобы отвлечь людей от акций, прокурор предложил направлять их на сельхозработы

В то же время нам пока неизвестно о том, чтобы жителей Городка действительно отправляли на сельхозработы в выходные.

Отправляют на овощи? Дайте знать na@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борьба идеологий ведется в том числе творческими, нестандартными методами. Чей креатив ярче — у того преимущество. Прокурор Городокского района Евгений Авицин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане не оплатили "жировки" почти на 9 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика