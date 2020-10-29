Чтобы отвлечь людей от акций, прокурор предложил направлять их на сельхозработы

Источник материала: Onliner

Борьба идеологий ведется в том числе творческими, нестандартными методами. Чей креатив ярче — у того преимущество. Прокурор Городокского района Евгений Авицин предложил местной вертикали свои варианты, как отвлечь массы от участия в акциях. Ведь энергию этих масс можно использовать куда эффективней, если послать их, например, в поля. Идеи изложены в письме, направленном райисполкому.

Документ датирован 22 октября, но появился в сети недавно. В нем прокурор рекомендует властям чем-то занять досуг граждан и особо обращает внимание на субботу и воскресенье. Идея проста и красива: сельхозработы.

«...в целях отвлечения граждан от участия в массовых акциях в выходные дни организовать их приглашение сельскохозяйственными организациями на уборку урожая, сортировку сельхозпродукции и иные виды работ», — так формулирует прокурор.

Из бонусов — бесплатная доставка и возможность купить часть продукции по выгодной цене. Или получение ее вообще бесплатно. (Об оплате такого труда не сказано.)





Идея отправлять гражданских в поля — не нова. Мы периодически писали про эту форму менеджмента в белорусском сельском хозяйстве. Помним, например, эпическую историю , как в Горецком районе на овощи отправляли писарей с ножами, бухгалтеров и даже идеологов (не ездили только милиция, прокуратура и МЧС).

Не менее красивым получился случай на Гомельщине, когда всех, кто способен держать в руках грабли, отправили поднимать лен .

И так далее.

Но ранее эта активность носила в основном утилитарный характер: аграрии просто не справлялись с объемами. Теперь же у нее появилась более высокая цель.

Конечно, сельхозработы — не единственное, что предложил прокурор. Отвлечь можно и культурными мероприятиями «с использованием имеющейся инфраструктуры». Можно предостеречь возможной ответственностью — для этого исполкому необходимо распространить соответствующие листовки. На районном сайте, кстати, вскоре после письма, появилась такая информация.





В то же время нам пока неизвестно о том, чтобы жителей Городка действительно отправляли на сельхозработы в выходные.

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