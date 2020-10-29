Тренер-администратор Андрей Маркович покинул ХК «Динамо». Он среди подписантов Открытого письма спортсменов.





«Меня уволили «по собственному», — написал он на своей странице в соцсети. — У меня забрали любимую работу, но я вернул себе голос и свободу! Сейчас свобода дороже золота!»

Он пообещал, что будет с народом: «Я буду всегда с ним рядом плечом к плечу. Я не отказываюсь ни от единого своего слова я свободный человек со своим мнением».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Маркович пожелал «Динамо» удачи, сообщает БФСС.