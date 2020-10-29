Гарик Харламов официально развелся с Кристиной Асмус

Источник материала: Sputnik Беларусь

Суд официально расторг брак российского шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус: об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Новость о разладе в семье знаменитостей появилась летом 2020 года: тогда поклонники решили, что брак кумиров не выдержал испытания карантином. После Асмус публично рассказала о крахе любви и заявила, что решение о расставании было обоюдным и пара продолжит совместно растить дочь.

Как сообщил Telegram-канал Mash, история любви Харламова и Асмус точно подошла к концу: мировой суд официально развел знаменитостей.

Процесс затянулся на несколько месяцев, поклонники не теряли надежды на примирение шоумена и актрисы. Они, тем не менее, не давали повода для такого оптимизма. Харламов и Асмус даже перестали появляться на судебных заседаниях, отправляя юристов вместо себя.

По словам источников, инициатором разрыва все-таки стал Харламов. То ли ему не понравилась откровенная роль жены в фильме "Текст", то ли он соскучился по холостяцкой жизни - пока не ясно. Также не ясно, как экс-супруги поделят совместное имущество, но известно, что дочка Настя остается жить с Асмус, которая недавно заразилась COVID-19 .

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