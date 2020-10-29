Просто о здоровье: симптомы заболеваний щитовидной железы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Щитовидная железа — маленький (всего 15-20 граммов), но очень важный орган нашего организма. С помощью специалиста профилактической медицины Екатерины Степановой Sputnik продолжает изучать наиболее важные показатели нашего здоровья, и щитовидная железа в них - один из главных.

Великий Леонардо да Винчи одним из первых изобразил эту железу, подробно описав ее сосуды и нервы. Но только в XVII веке британский анатом Томас Вартон предложил название для железы, находящейся на шее спереди от трахеи и гортани, — "щитовидная железа". Он увидел ее как щит для трахеи и гортани, что и послужило ее названием.

Щитовидка состоит из двух долей, соединенных перешейком, и скорее похожа на бабочку. Но, говоря образно, если представить наши органы как оркестр, то щитовидная железа в нем — дирижер.

Чтобы всегда сохранять щитовидную железу здоровой, нужно понимать, как она работает.

Руководящая система организма

Щитовидная железа относится к руководящей системе нашего организма — эндокринной. В эндокринную систему также входят гипоталамус и гипофиз (отделы ЦНС), тимус (вилочковая железа), там проходят обучение и закалку молодые иммунные клетки, поджелудочная железа (в части эндокринной ее функции), надпочечники и половые железы (соответственно мужские и женские). Все вместе они образуют единое эндокринное кольцо, связаны между собой и имеют обратную связь.

Если функция одной из желез будет снижена или нарушена — это скажется на работе обменных процессов остальных. Поэтому работу эндокринной системы, как правило, не рассматривают по отдельности.

У щитовидной железы много функций, но важнейшая для организма заключается в том, что она регулирует синтез (выработку) энергии и усвоение ее клетками. Она отвечает за энергообмен клеток всего организма. Как известно, клетки формируют ткани, из тканей образуется орган, а значит, и наш организм.

Щитовидная железа плода закладывается на 4-й неделе беременности, а начинает функционировать уже внутриутробно на 12-й неделе беременности. До этого периода за будущее щитовидной железы отвечает мама.

О важности щитовидной железы для организма говорит и тот факт, что по активности кровоснабжения она стоит в одном ряду с головным мозгом, сердцем, печенью и почками, и любое нарушение кровоснабжения ведет к сбоям в ее работе. Уровень кровотока в тканях железы в 50 раз превышает уровень кровотока в мышцах.

Наша центральная нервная система (головной мозг), наша высшая нервная деятельность — самая энергоемкая система, и она напрямую связана со щитовидной железой.

Какие гормоны вырабатывает щитовидка

Нервная система реагирует на информацию извне (голод, опасность, страх), анализируется это гипоталамусом, он в свою очередь взаимодействует с гипофизом, который вырабатывает тиреотропный гормон (ТТГ) и напрямую руководит деятельностью щитовидной железы. Если наблюдается гипофункция щитовидной железы, то ТТГ будет повышен, и наоборот — при гиперфункции щитовидной железы ТТГ будет понижен.

Щитовидная железа вырабатывает 3 гормона: тироксин (Т4), трийодтеронин (Т3) и кальцитонин, а также поддерживает гомеостаз (саморегуляцию, постоянство среды) организма.

Т3 и Т4 отвечают за все обменные процессы (жировой, белковый, витаминно-минеральный), включая энергообмен. Кроме тероидных гормонов в железе синтезируется гормон пептидной природы кальцитонин. Его роль в организме до конца не изучена, но суммарно он обеспечивает постоянную концентрацию кальция в крови, что очень важно для костно-мышечной системы.

Важно! На работу щитовидной железы большое влияние оказывает количество йода в организме. Так как железа сама не может хранить или запасать йод, то мы полностью зависим от его поступления с пищей.

Регулирует поступление йода непосредственно в щитовидную железу также гормон ТТГ.

Причины, которые могут ухудшить работу щитовидной железы

1. Стрессы. Длительные или хронические стрессы могут отразиться на работе головного мозга. Он может неправильно срежиссировать работу щитовидной железы, но и она из-за нарушения своей функции любым другим фактором может спровоцировать стресс или изменение эмоционального состояния человека из-за влияния на головной мозг. Здесь необходимо выяснять, что первично — сбой в работе щитовидной железы привел к стрессу или стресс привел к сбоям щитовидной железы.

2. Еда. Так как щитовидная железа очень чувствительна к любой токсической нагрузке, то еда, богатая консервантами, нитратами, пестицидами или любыми другими токсинами может спровоцировать ее дисфункцию.

Также еда, дефицитная по базовому витаминно-минеральному комплексу, белкам, жирам и углеводам, ведет к нездоровью железы и снижению выработки ею гормонов. Для синтеза любых гормонов нужен белок. Гормон в основном из него и состоит. К тому же это очень энергозатратный процесс, и жиры и углеводы не менее важны.

Важно! Чтобы со щитовидной железой было все в порядке, человек в сутки должен потреблять примерно 150-220 микрограммов йода.

Кроме как из еды, мы его ниоткуда не получаем. Принципиально, чтобы он был органический. В другом виде йод, к сожалению, не усваивается. Источниками могут быть морская капуста (ламинария) или любые другие водоросли, морская рыба и морепродукты, хурма, фейхоа и грецкие орехи. А вот из соли йод не усваивается, а при нагревании испаряется из нее.

Важно помнить, что без присутствия селена и цинка йод также не усваивается. Поэтому предпочтительнее всегда употреблять водоросли, так как они содержат в себе множество полезных элементов таблицы Менделеева. Нельзя забывать, что любые крестоцветные (все виды обычной капусты) связывают йод, поэтому одновременный прием или прием в одном блюде никакой пользы не принесет.

3. Напитки. Различного рода синтетические тоники-энергетики сильно истощают отделы головного мозга и надпочечники, это органы эндокринной системы, и они связаны между собой обратной связью, что несомненно приведет к сбою работы щитовидной железы.

4. Агрессия вирусов и паразитов. Атаки вирусов (герпес, цитомегаловирус), бактерий (стафило- и стрептококки), паразитов (токсокары), так же как и средства борьбы с ними, очень сильно влияют на активность функций щитовидной железы. В этом простая анатомическая причина. Железа расположена рядом с миндалинами, и они имеют единый лимфатический бассейн и кровоснабжаются едиными крупными кровеносными сосудами, поэтому трахеиты, ангины, гаймориты, фарингиты, тонзилиты — все инфекции попадают и в щитовидную железу тоже.

Воспаления в щитовидной железе могут приводить к кистообразованиям и аутоиммунному териоидиту. Чтобы исключить у себя аутоиммунный териоидит, сдается анализ на антитела к ПТО.

5. Кислород и питательные вещества. Головной мозг напрямую регулирует деятельность щитовидной железы, поэтому должно быть адекватное его кровоснабжение. Для этого нужны эластичные сосуды, отсутствие проблем с шеей и густотой крови, чтобы исключить венозные застои. Такая кровь богата токсинами и углекислым газом, что напрямую приведет к угнетению функций головного мозга и щитовидной железы, изменению ее активности. Как говорится, штаб главнокомандующего должен работать без сбоев.

6. Вредные привычки. Алкоголь, активное и пассивное курение, вдыхание токсических веществ повышают токсическую нагрузку, что очень опасно для щитовидной железы.

7. Половые гормоны. У женщин после 45 лет чаще происходят изменения в структуре щитовидной железы из-за скачков или снижения уровня эстрогенов. Это повышает чувствительность щитовидной железы к ТТГ, а он влияет на размер и структуру самой железы и выработку гормонов. Поэтому после 45 лет женщинам необходимо периодически сдавать гормональную панель.

8. Сильное облучение или долгое нахождение в зоне с повышенным уровнем радиации.

9. Отсутствие достаточной физической нагрузки. Этот параметр не является прямым, он имеет более косвенное влияние, но исключать его нельзя. Так как только физическая активность делает кровообращение эффективным, способствует разжижению крови и насыщению ее кислородом, а значит, способствует нормализации окислительно-восстановительных процессов.

Любая физическая активность, от физкультуры и скандинавской ходьбы до бассейна и занятий в спортзале, избавит от токсинов и добавит здоровья вашей щитовидной железе.

Мы не всегда обращаем внимание на тихие звоночки от организма. Есть 15 симптомов неблагополучия щитовидки, которые лучше "словить" на начальном этапе, когда еще можно все исправить.

Симптомы неблагополучия:

1. Нарушение эмоционального состояния. При гипофункции щитовидной железы идет снижение выработки серотонина, проявляется это как беспричинная грусть, апатия, усталость, отсутствие энергии.

При гиперфункции — наоборот, раздражительность, легкая агрессия, блеск в глазах и неутомимая активность.

2. Нарушение терморегуляции. Нарушение гормонов щитовидной железы приводит к нарушению процессов терморегуляции. При гипофункции щитовидной железы будет озноб, зябкость, как правило, холодные руки и ноги. При гиперфункции — бросать в жар, ни с чем не связанное обильное потоотделение.

3. Колебание веса при неизменном рационе питания и физических нагрузках — очень характерный признак нарушения функций щитовидной железы. Гипофункция — необъяснимый набор веса; гиперфункция — резкая худоба или потеря веса более чем на 4-5 кг.

4. Нарушение пищеварения и тонуса мышц. При гипофункции будут запоры и метеоризм из-за слабости или атонии мышц. Также наблюдается нарушение деятельности желчного пузыря. В нем формируется застой желчи, что способствует формированию камней. При гиперфункции будет диарея из-за повышенного мышечного тонуса.

5. Выпадение волос, изменение качества кожи и ногтей. Гипофункция — сильная сухость кожи и шелушение особенно в области голени, ломкость ногтей, иногда желтоватый оттенок кожи. Гиперфункция — уплотнение кожи на локтях и стопах, пигментация кожи, особенно в области век.

6. Длительное снижение или повышение температуры тела. Гипофункция связана с понижением температуры тела, а при гиперфункции наблюдаются субфебрильные цифры 37,1-37,5°С.

7. Офтальмологические симптомы. При гиперфункции наблюдается редкое моргание, иссушенная слизистая приводит к слезотечению. Возможны также светобоязнь, пучеглазие (экзофтальм или Базедова болезнь в запущенной стадии). Выпячивание глаза происходит из-за уплотнения и разрастания жировой ткани за глазным яблоком.

8. Нестабильный менструальный цикл. При гипофункции выделения всегда скудные и редкие вплоть до аменореи. При гиперфункции будет постоянный сбой и нерегулярность. При любой ситуации будет сложность с зачатием ребенка, а также течением самой беременности.

9. Снижение либидо и нарушение потенции.

10. Дискомфорт в области горла или припухлость шеи. Самые частые ощущения — плохо глотать, беспричинное изменение тембра голоса, осиплость, комок в горле, явная ассиметрия шеи. Все это симптомы увеличения самой железы или появления в ней узлов.

11. Нарушение работы сердца и сосудов. При гипофункции будет наблюдаться брадикардия, снижение артериального давления, одышка при минимальных физических нагрузках. При гиперфункции будет, наоборот, учащенное сердцебиение более 80 ударов в минуту, повышение А/Д, боль за грудиной, сдавление сердца, явная пульсация сосудов шеи. В медицине есть специальный термин — тиреотоксическое сердце. Человек слышит, как стучит его сердце.

12. Отечность век и одутловатость лица. Появляется в ночное время и вскоре проходит после пробуждения или в течение дня. Из-за гипофункции идут изменения в сердечной мышце, замедляется кровоток и нарушается обмен веществ, что и приводит к отечности.

13. Боли в мышцах, онемение или покалывание в конечностях. Это связано с изменением белкового обмена и уменьшением объема мышц при гиперфункции. Гормональный дисбаланс является причиной нарушения проводимости нервных импульсов, поэтому появляется чувство покалывания в конечностях.

14. Изменение в костях, остеопороз. Нарушение в синтезе кальциотонина ведет к изменениям в кальциево-фосфорном обмене, снижается концентрация самого кальция в крови или его усвояемость. Появляются хрупкость костей боли в суставах и их деформация.

15. Частые головные боли и головокружения. Это связано с колебаниями А/Д, вегето-сосудистые нарушения происходят из-за гормонального дисбаланса.

При любом из симптомов следует предварительно сдать анализ крови на ТТГ и обратиться к врачу для дальнейшей консультации и коррекции.

Узлы в щитовидной железе

Достаточно распространенное явление — есть если не у каждого второго, то у третьего точно. Иногда они прощупываются, иногда обнаруживаются при прохождении УЗИ-обследования. Всего лишь в 5% случаев речь идет о новообразованиях, и лишь 10% из них будут злокачественными.

Если все-таки обнаружен узел, первое, что нужно сделать — сдать анализ крови на ТТГ. Если показатель понижен, то это говорит о том, что узел функционирует, это хорошо и не представляет никакой угрозы. Если ТТГ в норме или повышен, то берут материал из узла на биопсию клеток, при условии если узел больше 1 сантиметра или растет.

Чтобы щитовидная железа всегда успешно дирижировала вашим организмом, как оркестром, исключайте из своей жизни вредные факторы и ведите здоровый образ жизни.