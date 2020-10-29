Кому выгодно ухудшение белорусско-украинских отношений?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Украина для Беларуси – это не только государственная граница протяженностью более 1000 километров, товарооборот на 6 миллиардов долларов, но, в первую очередь, общие исторические корни, принадлежность к одной православной цивилизации и миллионы переплетенных людских судеб.

Как организовать революцию, не замочив калоши?

Думается, что именно поэтому, а не только по причине экономических интересов, украинский посол Игорь Кизим, в отличие от своих польского и литовского коллег, пока еще не получил от белорусского МИДа приглашение покинуть Минск. Здесь ключевым является слово "пока", так как недружественная позиция Украины , выразившаяся в провокации с "вагнеровцами", непризнании результатов выборов, присоединении к санкциям ЕС, переманивании белорусских специалистов и прочих пакостях практически очевидна.

Здесь, кстати, стоит вспомнить, что с помпой отозванный в августе украинский посол через некоторое время тихонько вернулся в Минск, и это создает впечатление, что руководство Украины пытается пройти между струйками дождя, не замочив при этом калоши. С одной стороны, Киев должен оставаться верен обязательствам перед Западом, в рамках которых "Междуморье", "люблинская тройка" (Польша, Украина, Литва) должны были стать тараном политических трансформаций в Беларуси, которую в случае победы планировалось включить в общий антироссийский фронт. А с другой, особенно с учетом того, что Беларусь выдержала нажим в первом раунде "цветной революции", украинцам очень не хочется получить обратную реакцию, которая усугубит и без того тяжелое положение этого государства.

Дело в том, что концепты гибридной агрессии посредством "люблинской тройки" разрабатывались польскими стратегами при непосредственном участии ведущих американских фабрик мысли, таких как Rand Corporation . Однако в результате белорусское государство устояло, а Киев столкнулся с суровой реальностью, в которой продолжение участия в операции давления на Беларусь предполагает симметричный ответ с севера, где будут актуализированы угрозы безопасности для самой Украины. Погрязшая в долгах, коррупции и бессмысленной войне на Донбассе страна, где к тому же складывается очень сложная эпидемиологическая ситуация в связи с COVID -19, просто неспособна выдержать появление еще одной болевой точки, ведь ранее именно Беларусь была наиболее благожелательным соседом для Украины.

Вместе с тем после того, как на недавнем форуме по безопасности в Киеве с участием руководителей силового блока, государственных и политических деятелей Украины выступила Светлана Тихановская, стало понятно, что просто так "соскочить" с антибелорусского поезда у Украины не получится. Зная характер "наших западных партнеров" и их любимое правило "разделяй и властвуй!" нельзя исключать, что именно украинцев попытаются назначить ответственными за белорусский майдан, перенеся в Киев центр тяжести из изрядно подуставшей Польши, которую к тому же охватили массовые протесты (как говорится, не рой другому яму). В этой связи вовсе не зря Тихановская заявила, что именно "украинская революция вдохновляет белорусов", хотя ранее оппозиционеры всячески открещивались от любых параллелей и аналогий с Украиной.

"Теневое ЦРУ" в белорусско-украинском контексте

При этом общество в самой Украине, за исключением радикальных националистов, в основном с недоумением наблюдает за действиями своих властей. За год с небольшим рейтинг Зеленского обвалился практически в 4 раза, а сейчас не превышает 20% и, хотя белорусский фактор здесь далеко не основной, но, думается, что разногласия с Лукашенко, деятельность которого в ноябре 2019 года, согласно социологическим исследованиям, одобряли 66% украинцев, также сыграли определенную роль.

Особенно с учетом того, что, по мнению ряда украинских политологов, в период становления своей власти Зеленский старался откровенно подражать политическому стилю Лукашенко, много контактировал с белорусским лидером и даже планировал очередной визит в нашу страну осенью 2020 года. К слову, многие украинские политики, в том числе внутри партии "Слуга Народа", приветствовали действия властей Беларуси по наведению конституционного порядка в стране, а лидер оппозиционной платформы "За Жизнь" Виктор Медведчук поздравил Лукашенко с победой на выборах.

То есть, с точки зрения интересов не только украинского государства, но и нынешней правящей прослойки, конфронтация с Беларусью абсолютно нецелесообразна. Однако Украина демонстрирует иррациональное поведение, и очевидно, что центр принятия решений в данном случае находится далеко за пределами Киева. Хорошо понимают это и украинские общественные активисты, особенно те, кто тесно связан с нашей страной и активно вовлечен в двустороннюю повестку.

Например, 17 октября члены общественной организации "Сябры Волыни", куда входят представители белорусской диаспоры, пикетировали посольство США в Киеве с требованиями прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси и использование Украины в качестве плацдарма для осуществления гибридных мероприятий. Примечательно, что в своем заявлении общественники прямо указали на координирующую роль уже упомянутого “теневого ЦРУ" – Rand Corporation – в подготовке беспорядков в нашей стране и подрыве белорусско-украинских отношений.

Необходимо понимать, что после событий 2014 года в Киеве и начала полномасштабной российско-украинской конфронтации именно Беларусь как в политическом (переговорная площадка), так и в экономическом (транзит грузов, перемещение людей) смыслах осуществляла функцию связующего звена между РФ и Украиной. Если вспоминать Бжезинского с его знаменитой формулой о том, что "без Украины Россия не является империей", то стремление Запада испортить белорусско-украинские связи вполне понятно. Вопрос "зачем?" в таком случае нужно адресовать руководству Украины, однако на данном историческом этапе эта страна, увы, обладает очень ограниченной субъектностью.

Что касается Минска, то понятно, что в нынешней ситуации, когда Беларусь столкнулась с явными угрозами национальной безопасности, уже не до миротворчества и высоких материй. Руководство Беларуси пока реагирует в адрес Украины предупредительными выстрелами, однако если западные "партнеры по развитию", великие мыслители из Rand и других мозговых центров продолжат вести Украину по пути войны, то у Беларуси есть надежные средства военного и политического сдерживания, а также преимущества союза с Россией, которые надо не стесняться использовать.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции