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Возлюбленная Данилы Козловского "блеснула" новыми формами после родов
29.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Избранница российского актера Данилы Козловского удивила поклонников: в преддверии Хэллоуина Ольга Зуева решила показать фигуру после родов.
Козловский и Зуева
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый интимный кадр Зуевой в Instagram: возлюбленная Козловского подготовилась к Хэллоуину и показала обновленную фигуру после родов.
Снимок на фоне праздничных декораций удивил поклонников: Зуева с дочкой на руках, смело оголила зону декольте и похвасталась шикарным бюстом на фоне тыкв.
"У Данилы точно отпала челюсть"; "Декольте до пупка, где ваша скромность?", "Ничего себе - оголилась"; "Вот тут точно, когда материнство пошло на пользу", "Вау! Это смело", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что недавно появились слухи о разладе в отношениях звездной пары:
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В сети обсуждают очень личный и интимный снимок новоиспеченной матери в "тыквенных" декорациях Хэллоуина.
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