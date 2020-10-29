Источник материала: Sputnik Беларусь

Избранница российского актера Данилы Козловского удивила поклонников: в преддверии Хэллоуина Ольга Зуева решила показать фигуру после родов.

Козловский и Зуева стали родителями в начале весны 2020 года. Первенец пары - дочь Ода родилась в одной из лучших клиник США и живет там с матерью, в то время как Козловский вернулся в Россию. Всему виной пандемия COVID-19, закрытые границы и неокрепшее здоровье ребенка. Но это не мешает Зуевой делиться личными кадрами и удивлять своей откровенностью.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый интимный кадр Зуевой в Instagram: возлюбленная Козловского подготовилась к Хэллоуину и показала обновленную фигуру после родов.

Снимок на фоне праздничных декораций удивил поклонников: Зуева с дочкой на руках, смело оголила зону декольте и похвасталась шикарным бюстом на фоне тыкв.

"У Данилы точно отпала челюсть"; "Декольте до пупка, где ваша скромность?", "Ничего себе - оголилась"; "Вот тут точно, когда материнство пошло на пользу", "Вау! Это смело", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что недавно появились слухи о разладе в отношениях звездной пары: Козловский променял возлюбленную на молодую актрису.

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