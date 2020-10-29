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В Беларуси по фактам массовых беспорядков возбуждено 657 уголовных дел
29.10.2020 10:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.sky.com
Некоторые из них могут быть переквалифицированы на терроризм, сообщил генпрокурор.
На сегодняшний день в Беларуси возбуждено около 657 уголовных дел по фактам массовых беспорядков и протестных акций, 70 из них уже направлены в суды, рассказал в эфире
Обвиняемыми по этим делам признаны две сотни человек. Девять дел уже рассмотрены в судах, по большинству из них обвиняемые осуждены.
"Дальше такая практика будет продолжаться, каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье, общественную безопасность будут осуждены. И осуждены на максимальные сроки лишения свободы", - предупредил Швед.
По словам генпрокурора, рост числа уголовных дел по фактам массовых беспорядков – признак радикализации обстановки в стране. Происходящее в Беларуси Швед назвал «войной». Он добавил также, что по некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм «со всеми вытекающими отсюда последствиями".
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Некоторые из них могут быть переквалифицированы на терроризм, сообщил генпрокурор.
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