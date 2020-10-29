В Беларуси по фактам массовых беспорядков возбуждено 657 уголовных дел

Источник материала: Ежедневник

фото: news.sky.com

Некоторые из них могут быть переквалифицированы на терроризм, сообщил генпрокурор.

На сегодняшний день в Беларуси возбуждено около 657 уголовных дел по фактам массовых беспорядков и протестных акций, 70 из них уже направлены в суды, рассказал в эфире белорусского телевидения генпрокурор Андрей Швед.

Обвиняемыми по этим делам признаны две сотни человек. Девять дел уже рассмотрены в судах, по большинству из них обвиняемые осуждены.

"Дальше такая практика будет продолжаться, каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье, общественную безопасность будут осуждены. И осуждены на максимальные сроки лишения свободы", - предупредил Швед.

По словам генпрокурора, рост числа уголовных дел по фактам массовых беспорядков – признак радикализации обстановки в стране. Происходящее в Беларуси Швед назвал «войной». Он добавил также, что по некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм «со всеми вытекающими отсюда последствиями".