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Белорусское приложение для виртуальной примерки представлено на Product Hunt

29.10.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатели белорусского приложения Good Style представили свою разработку — виртуальную примерочную на основе искусственного интеллекта — на Product Hunt. Об этом сообщили в самой компании.

Основатели белорусского приложения Good Style презентуют свой продукт сразу на трех рынках: американском, европейском и СНГ.

В чем суть приложения? Если кратко, то оно позволяет совершать виртуальную примерку одежды перед покупкой — выбрать тот или иной предмет гардероба из каталога, посмотреть, как он смотрится на вашей фигуре, и лишь затем нажать «оплатить». Каждый пользователь может создать своего «аватара», выбрав соответствующий тип фигуры, цвет кожи и добавив собственное фото.

Помимо примерки приложение позволяет формировать новый гардероб на основе существующего. Достаточно просто загрузить фотографии своих вещей в приложение и подбирать к ним любые понравившиеся из каталога партнеров. И есть опция готовых образов, которые можно виртуально примерить перед покупкой.

Good Style также предлагает пользователям совершать поиск по картинке: достаточно загрузить понравившуюся вещь в приложение, и алгоритм сам предложит вам похожие из огромного разнообразия вещей.

«Уникальным продукт делает не только функция виртуальной примерочной, но и использование нейросети, позволяющей загружать огромные каталоги с вещами за короткое время», — отмечают в компании.

Приложение активно для скачивания на Google Play и в App Store.

 
 
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Основатели белорусского приложения Good Style презентуют свой продукт сразу на трех рынках: американском, европейском и СНГ.
 
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