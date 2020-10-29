Под Барановичами заметили военную машину с огромной трубой. Рассказываем, зачем она нужна

Источник материала: Tut.by

27 октября на трассе М1 под Барановичами читатели заметили и засняли весьма необычную и редкую военную машину, двигавшуюся в сторону Минска. 42.TUT.BY рассказывает, что это такое.

Около 16 часов под Барановичами заметили военную машину — очень длинный тягач с не менее длинным цилиндрическим предметом сверху. Читатели интересуются, что это и к каким войскам относится.

Отвечаем: перед нами часть зенитно-ракетной системы, которую белорусы много раз видели на различных парадах, С-300П. Правда, такие тягачи на параде ни разу не появлялись — там ездят только пусковые установки на шасси МАЗ-543 с зенитными ракетами. А в данном случае мы видим универсальную вышку 40В6М, также входящую в состав ЗРК С-300П. Соответственно, относится она к частям ВВС и войск ПВО.



Пусковая установка С-300П. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ракеты ЗРК С-300П, стоящего на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь, могут поражать цели на дальности до 75 км. Принцип наведения ракет комплекса — полуактивный. Это значит, что на ракете стоит приемная антенна, которая улавливает отраженный от самолета радиосигнал, и по нему ракета наводится на цель. Но сама ракета этот сигнал не посылает — для этого в составе комплекса есть радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63.

Однако процессу обнаружения цели могут помешать стоящие вокруг позиции комплекса деревья, трубы, здания. Одним из способов решения данной проблемы является подъем РПН выше деревьев, и именно для этого используется вышка 40В6М. В поднятом состоянии фланец, на который монтируется РПН, находится на высоте 19,2 метра (в интернете часто встречается высота в 24 метра, но это неверно). Чем выше радиолокатор над землей, тем выше дальность обнаружения цели, что тоже весомый плюс.

Как бы ни был хорош радиолокатор 5Н63, цель (будь то вражеский истребитель, боевой вертолет или крылатая ракета) может попытаться подлететь на малой высоте, даже ниже нижней границы обнаружения. Для обнаружения таких скоростных целей в состав С-300П входит низковысотный обнаружитель (НВО) 5Н66. Его задача как раз закрыть «слепую» нижнюю зону.

Антенна НВО тоже монтируется на вышку 40В6М. И если радиолокатор подсвета может достаточно комфортно работать и с земли (с шасси МАЗ-543 или буксируемого прицепа — в зависимости от того, в какой версии выполнен ЗРК), то низковысотный обнаружитель может работать, только находясь на вышке.



Слева вышка с низковысотным обнаружителем, справа — с радиолокатором подсвета и наведения. Фото: wikipedia.org

В случае, если требуется еще более дальнее обнаружение противника, на вышку (имеющую уже индекс 40В6МД) может ставиться особая надставка, еще на 15 метров повышающая высоту. Однако она перевозится отдельно на обычном полуприцепе-трейлере (на таких перевозят бульдозеры и прочую гусеничную технику) и на видео отсутствует (и в целом является необязательным элементом).

А вот без вышки 40В6М с установленным на ней НВО зенитно-ракетная система (и та территория, которую она охраняет) становится уязвимой для низколетящих целей. Как выглядит вышка с надставкой, вы можете увидеть на кадрах ниже.

На дивизион С-300П, включающий в себя один РПН, один НВО и 12 пусковых установок, обычно приходится одна или две вышки.

Вышка не зря называется универсальной: на нее также можно смонтировать антенное полотно трехкоординатной радиолокационной станции 19Ж6, которая может придаваться к дивизиону С-300П для расширения его боевых возможностей.

В более современных версиях ЗРК — С-300ПМУ1, С-300ПМУ2 или С-400 (которых на вооружении ПВО Беларуси нет) — на вышку может устанавливаться всевысотный обнаружитель 96Л6Е.



Вышка с РЛС 19Ж6. Фото: wikimapia

Увидеть вышку 40В6 можно существенно реже, чем машины, которые мы видим на парадах — они значительно менее мобильны, перевозить их требуется реже, и в основном они просто стоят в установленных местах на боевом дежурстве, давая возможность радарам «прощупывать» небо.