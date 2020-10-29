В Беларусь пришел американский автоаукцион. Станут ли машины из США дешевле?

Источник материала: Tut.by

После подписания в прошлом году указа о льготах на растаможку авто для некоторых категорий у белорусов вновь открылась возможность пригнать подержанный автомобиль из Европы или США. А с обнулением пошлин на электромобили именно американский рынок стал основным поставщиком машин с электромотором вместо ДВС. Теперь в Беларусь официально пришел один из самых крупных аукционов, торгующих аварийными авто, — IAA.





В год с аукциона IAA продают около 2,5 млн поврежденных автомобилей. Такое большое количество объясняют несколькими причинами. Во-первых, высокий уровень автомобилизации. Во-вторых, в США много скоростных автострад и, соответственно, ДТП. Но, пожалуй, главная причина — высокая стоимость рабочей силы и запчастей. Владельцу дешевле и проще продать поврежденный автомобиль и купить новый. Например, средняя стоимость механических работ по автомобилю — 100 долларов в час, ремонт подвески обойдется в 95 долларов/час. Кузовные работы и покраска стоят 65 долларов/час.

Вице-президент IAA по развитию глобального рынка Дэн Оскарсон (Daniel Oscarson) на вчерашней пресс-конференции подробно рассказал, как устроен аукцион и какие технологические инструменты могут использовать покупатели в своих интересах.

Например, аукцион позволяет оценить состояние автомобиля благодаря технологии IAA 360 View — она позволяет рассмотреть автомобиль снаружи и изнутри на 360°. Также покупатели могут посмотреть видео с работающим двигателем перед тем, как делать ставки. Пообещали и появление фото днища автомобиля.

Маркетинговым партнером стала компания AutoGroup, которая уже несколько лет специализируется на подборе и доставке автомобилей из США. По сути, это главный посредник аукциона в Беларуси, который будет решать любые вопросы «на месте». Что это дает белорусам? У клиентов появится возможность оперативно получать ответы на интересующие вопросы, нивелируется языковой и временной барьеры. Работать партнер будет по тем же стандартам и регламентам, которые приняты в IAA.

Что теперь будут делать другие компании, оказывающие услуги по подбору и доставке авто из США? Будут работать, как и прежде. Но с маркетинговым партнером будет легче решать некоторые насущные вопросы. Участники конференции — владельцы бизнеса по пригону авто — жаловались на то, что из машин пропадают ключи, катализаторы и другие детали.





Для конечного покупателя автомобиля появление маркетингового партнера не означает снижения цены на автомобили из США. Скорее это гарантия того, что спорные вопросы будут решаться оперативнее.

Можно ли купить автомобиль с аукциона без участия брокера, полностью самостоятельно? Ден Оскарсон ответил, что аукциону невыгодно работать с единичными покупателями. Для них и цена лота, и аукционный сбор будут выше.

Обе стороны аккуратно оценивают перспективы рынка. По словам основателя AutoGroup Дмитрия Больдюсова, после введения указа о льготной растаможке объем ввоза автомобилей из-за границы составляет примерно 30 тысяч в год. Как будет развиваться рынок дальше — сложно сказать. Но еще два года назад IAA не планировал входить в Беларусь из-за слишком низкого объема продаж.