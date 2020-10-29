Минчане задолжали поставщикам коммунальных услуг более 8,9 млн рублей

Источник материала: Tut.by

В столице по состоянию на 1 октября задолженность за жилищно-коммунальные услуги составила 8 миллионов 932 тысячи рублей. Речь идет именно о жителях домов, которые находятся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние три месяца — с июля по сентябрь — сумма долга выросла более чем на 1 миллион рублей, информирует Единый расчетно-справочный центр Минска.

Отчасти это связано с тем, что за этот период город пополнился новостройками, из-за чего общее количество лицевых счетов увеличилось на 2502 и достигло 711 066.

В то же время выросло количество просроченных лицевых счетов в процентном отношении: на 1 июля их было 54 172, или 7,6%, на 1 октября — 74 828, или 10,5%.

Как отметила начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности единого РСЦ Минска Элла Лазарева, наблюдается рост задолженности до 3 месяцев: она числится по 90% лицевых счетов против 86,5% на 1 июля.

И, наоборот, идет снижение по более длительным срокам. Так, долги за ЖКУ от 3 до 6 месяцев имеются по 3,9% лицевых счетов от общего количества просроченных (по итогам за полугодие — по 6,1%), от 6 месяцев до 1 года — по 2,9% (было 3,2%), от 1 года до 3 лет — по 2,3% (было 2,9%), свыше 3 лет — по 1% (было 1,3%).

Специалист напомнила, что за каждый день просрочки платежей начиная с 26-го числа месяца, следующего за отчетным, начисляется пеня в размере 0,3% от суммы долга по основным ЖКУ.

Принимаются и другие меры по взысканию задолженности вплоть до выселения без предоставления жилья или переселения в жилые помещения, уступающие по площади и потребительским качествам.