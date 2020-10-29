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Трековый «монстр»: Bugatti показала 1850-сильный Bolide

29.10.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bugatti поделилась изображениями гоночного гиперкара с лаконичным названием Bolide, попутно озвучив предварительные характеристики машины.


Пока речь идет лишь об экспериментальном прототипе, который в будущем может стать эксклюзивным гиперкаром для самых преданных и лояльных марке Bugatti клиентов, но не предназначенном для дорог общего пользования. У стандартного Chiron гоночный автомобиль позаимствовал шасси и силовой агрегат, хотя доработок более чем достаточно. Кузов и вовсе уникален и больше напоминает спортпрототипы LMP1 для гонок на выносливость.



В основе купе лежит углепластиковый монокок, но с усиленной клеткой салона, что позволяет обойтись без дополнительного каркаса безопасности. Кокпит с креслами-ковшами, многофункциональным штурвалом и отделкой из углепластика сделан по гоночным канонам. Развитый аэродинамический обвес обеспечивает прижимную силу до 800 кг на переднюю ось и до 1800 кг на заднюю на скорости 320 км/ч.


По сравнению с Chiron автомобиль максимально облегчен (заявленная сухая масса — 1240 кг), а восьмилитровый W16 модифицирован — если залить в бак гоночное топливо, отдача составит 1850 л. с. и 1850 Нм крутящего момента. Все обнародованные динамические характеристики у Bolide пока лишь расчетные — разгон до 100 км/ч занимает 2,17 секунды, третью «сотню» купе набирает за 7,37 секунды, а максимальная скорость «превышает 500 км/ч» (теоретически).


Дальнейшая судьба Bolide пока не известна — машину могут выпустить малым тиражом, но не исключено, что гиперкар так и останется «гоночным экспериментом» Bugatti.

 
 
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Компания Bugatti поделилась изображениями гоночного гиперкара с лаконичным именем Bolide, попутно озвучив предварительные характеристики машины.
 
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