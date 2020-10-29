Минэнерго РБ обвиняет Литву в дискредитации БелАЭС в глазах европейского сообщества

Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси расценивает ноту протеста Литвы как неудачную попытку дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества.

«Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках. Однако не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции. Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС», - говорится в заявлении Минэнерго РБ.

В Минэнерго утверждают, что пытались наладить конструктивный диалог с литовской стороной.

«[Но] диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст», - сказано в заявлении.

Минэнерго опровергает обвинения в поспешном запуске БелаЭС, подчеркивая, что предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.