Доллар и евро продолжили разгром белрубля на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 29 октября 2020 года белорусский рубль существенно подешевел к доллару и евро.

Так, доллар подорожал на 2.57 копейки до 2,5990 рубля. Объём торгов на данный момент $12млн.

Евро подорожал на 3.13 копейки до 3,0834 рубля, при объеме торгов в 2.1 млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0,49 копейки до 3,3316 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 320.9 млн. российских рублей.