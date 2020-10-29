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Власти пытаются парализовать работу "Сильных новостей" - пропала руководитель видеоотдела, задержан администратор сайта
Источник материала: Партизан
Ранее неоднократно задерживались и арестовывались журналисты этого независимого гомельского издания.
Накануне после 23.00 редакции «
Подробности задержания, а также причины и обвинения пока неизвестны.
В понедельник, 26 октября, перестала выходить на связь руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.
Что с ней и где она, редакции также до сих пор неизвестно. Известно лишь, что ни в одном из РОВД, равно как в ИВС и СИЗО она не нашлась.
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Власти пытаются парализовать работу "Сильных новостей" - пропала руководитель видеоотдела, задержан администратор сайта
Ранее неоднократно задерживались и арестовывались журналисты этого независимого гомельского издания.
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