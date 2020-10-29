Сильных Новостей » стало известно, что задержан администратор сайта Евгений Суворов (на фото) Накануне после 23.00 редакции «» стало известно, что задержан администратор сайта(на фото)

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Подробности задержания, а также причины и обвинения пока неизвестны.

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В понедельник, 26 октября, перестала выходить на связь руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.

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Что с ней и где она, редакции также до сих пор неизвестно. Известно лишь, что ни в одном из РОВД, равно как в ИВС и СИЗО она не нашлась.















