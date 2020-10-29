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Ермошина уже работает на БТ? Госканал представил странную статистику
Источник материала: Партизан
Госпропаганда разучилась считать
52% – безработные? Крайне маловероятно, но хотя бы теоретически возможно.
Однако следующая строчка: 54% – сотрудники коммерческих структур!
52%+54%=106%. То есть цифры уже уходят в область нереального.
Но БТ на этом не останавливается. Еще одна строка: 27% – сотрудники госпредприятий!
106%+27%=133%. В «Понятной политике», похоже, сидят «гении математики».
На самом деле и это не окончательная цифра. Ведь есть еще 4,6% учащихся и студентов. Едва ли все они одновременно подрабатывают в коммерческих структурах или на госпредприятиях.
Спасибо «Понятной политике»: благодаря ей стало ясно, как Александру Лукашенко насчитали 80%. Ермошина после выборов перешла на БТ?
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Госпропаганда разучилась считать
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