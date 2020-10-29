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Ермошина уже работает на БТ? Госканал представил странную статистику

29.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпропаганда разучилась считать



Наша Ніва приводит скрин из «Понятной политики», которая выходит на «Беларусь 1». В этой программе продемонстрировали «статистику», касающуюся участников протеста.

52% – безработные?  Крайне маловероятно, но хотя бы теоретически возможно.

Однако следующая строчка: 54% – сотрудники коммерческих структур!

52%+54%=106%. То есть цифры уже уходят в область нереального.

Но БТ на этом не останавливается. Еще одна строка: 27% – сотрудники госпредприятий!

106%+27%=133%. В «Понятной политике», похоже, сидят «гении математики».

На самом деле и это не окончательная цифра. Ведь есть еще 4,6% учащихся и студентов. Едва ли все они одновременно подрабатывают в коммерческих структурах или на госпредприятиях.

Спасибо «Понятной политике»: благодаря ей стало ясно, как Александру Лукашенко насчитали 80%. Ермошина  после выборов перешла на БТ?
 
 
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