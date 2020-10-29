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Караев пробил очередное дно: заявил, что на Орловке неизвестные с дубинками врывались в квартиры законно

29.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступая в эфире телеканала «Беларусь-1» глава МВД Юрий Караев заявил о том, что неизвестные в балаклавах и с дубинками, которые врывались в квартиры минчан на улице Орловской, не нарушили своими действиями действующие законы.

Он заявил, что часть людей, принимавших участие в акциях 25 октября, якобы была «заряжена на драку». Однако когда их действия не увенчались успехом, они решили забросать камнями РУВД Центрального района столицы, а также машины милиции.

- Тогда к ним применили спецсредства, всего лишь светошумовые гранаты, чтобы отогнать их и захватить их - тех, кто это делал, они же преступники, тридцать человек примерно. Они забежали в один дом, у них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов.

Как подчеркнул Юрий Караев, действия силовиков находятся в строгом соответствии с действующим законодательством Беларуси.

- Я хочу напомнить, во-первых, по закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе, откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном ни духом. Мы это должны пресекать.
 
 
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Выступая в эфире телеканала «Беларусь-1» глава МВД Юрий Караев заявил о том, что неизвестные в балаклавах и с дубинками, которые врывались в квартиры минчан на...
 
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