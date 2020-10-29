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Милиция нашла могилевчанку, которая предупреждала в чате о соседе из ГУБОПиК
Источник материала: Onliner
Милиция установила пользовательницу Telegram-чата, которая скопировала и разместила личные сведения о сотруднике ГУБОПиК. Ею оказалась 30-летняя жительница Могилева в декретном отпуске, сообщает пресс-служба МВД.
Как говорит в беседе с милиционерами могилевчанка, своими действиями она хотела предупредить соседей, чтобы они себя аккуратно вели, не вывешивали флаги, не выражали свое мнение и не писали лишнего в домовом чате.
Милиция проводит проверку, действиям женщины будет дана правовая оценка. МВД напоминает, что копирование и распространение личных сведений, в том числе взятых из экстремистского Telegram-канала, запрещено.
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Милиция установила пользовательницу Telegram-чата, которая скопировала и разместила личные сведения о сотруднике ГУБОПиК. Ею оказалась 30-летняя жительница Могилева в...
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