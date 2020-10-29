В Москве мужчина облил себя бензином и пришел в офис «Яндекс.Такси»

Источник материала: Onliner

Сегодня утром российский Telegram-канал «112» сообщил , что в офисе «Яндекс.Такси» мужчина облил себя бензином и требует встречи с генеральным директором компании. Позже в сети появились данные, что мужчина работал в «Яндекс.Такси».

«Недавно у него произошел конфликт с работодателями – с его слов, ему не выплачивали заработную плату, а после отключили от сервиса. Сегодня он пришел в здание офиса, чтобы поговорить с генеральным директором. Полиции удалось задержать его, сейчас его везут в отделение полиции», — сообщает источник.

Мужчина задержан полицией, с ним проводится беседа.