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В Москве мужчина облил себя бензином и пришел в офис «Яндекс.Такси»

29.10.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром российский Telegram-канал «112» сообщил, что в офисе «Яндекс.Такси» мужчина облил себя бензином и требует встречи с генеральным директором компании. Позже в сети появились данные, что мужчина работал в «Яндекс.Такси».

«Недавно у него произошел конфликт с работодателями – с его слов, ему не выплачивали заработную плату, а после отключили от сервиса. Сегодня он пришел в здание офиса, чтобы поговорить с генеральным директором. Полиции удалось задержать его, сейчас его везут в отделение полиции», — сообщает источник.

Мужчина задержан полицией, с ним проводится беседа.

 
 
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Сегодня утром российский Telegram-канал «112» сообщил, что в офисе «Яндекс.Такси» мужчина облил себя бензином и требует встречи с генеральным директором компании....
 
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