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В Москве мужчина облил себя бензином и пришел в офис «Яндекс.Такси»
Источник материала: Onliner
Сегодня утром российский Telegram-канал «112»
«Недавно у него произошел конфликт с работодателями – с его слов, ему не выплачивали заработную плату, а после отключили от сервиса. Сегодня он пришел в здание офиса, чтобы поговорить с генеральным директором. Полиции удалось задержать его, сейчас его везут в отделение полиции», — сообщает источник.
Мужчина задержан полицией, с ним проводится беседа.
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Сегодня утром российский Telegram-канал «112» сообщил, что в офисе «Яндекс.Такси» мужчина облил себя бензином и требует встречи с генеральным директором компании....
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