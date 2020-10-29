В Пинске с «оппозиционной» клумбы исчезли все красные цветы

Источник материала: Onliner

Ещё недавно у памятника «Партизанам Полесья» в Пинске цветочная клумба напоминала бело-красно-белый флаг. Сегодня красного цвета в ней больше нет. Клумба стала одноцветной. При этом цветочные насаждения рядом не тронули, пишет Media-Polesye.







Клумба рядом

О том, что цветочное оформление у мемориала народных мстителей имеет сходство с символом, с которым сторонники перемен в стране выходят на акции протеста, было замечено давно. Во время предвыборной кампании здесь проходил сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Вечером 9 августа тут собирались избиратели, недовольные тем, что на избирательных участках не были вывешены итоговые протоколы голосования. Отсюда организованной колонной они направились к горисполкому, где располагалась городская избирательная комиссия, и были остановлены милицией у железнодорожного переезда. Вдоль улицы Первомайской напротив памятника прошли первые мирные протесты против насилия, когда народ вышел с белыми цветами и шариками в руках. Вопросы отзыва депутатов также обсуждались активистами у памятника «Партизанам Полесья».





В один момент клумба перестала быть «оппозиционной». Красного цвета в ней больше нет.



