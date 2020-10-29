Apple увеличит производство iPhone 12 из-за высокого спроса на новинку

Источник материала: Onliner

У Apple приятные хлопоты: компания вынуждена увеличить производство iPhone 12 из-за крайне высокого спроса на новинку. Об этом стало известно от партнерских заводов и поставщиков комплектующих, которые сообщили о заказе на выпуск двух дополнительных миллионов смартфонов.

Спрос сейчас составляет 80—85 миллионов серии iPhone 12, а за следующий год поставки могут дойти до 230—240 миллионов смартфонов этой модели. Если прогноз сбудется, линейка iPhone 12 окажется самой успешной в истории Apple. Сейчас рекорд держится за iPhone 6 и iPhone 6 Plus — 222,4 миллиона на двоих.

По данным аналитика Минь-Чи Куо, предзаказы iPhone 12 и iPhone 12 Pro достигли отметки в 7—9 миллионов устройств. Специалист полагает, что на эти две модели придется до 70% продаж, а остальное поделят между собой iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max .