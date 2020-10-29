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Apple увеличит производство iPhone 12 из-за высокого спроса на новинку
Источник материала: Onliner
У Apple приятные хлопоты: компания вынуждена
Спрос сейчас составляет 80—85 миллионов серии iPhone 12, а за следующий год поставки могут дойти до 230—240 миллионов смартфонов этой модели. Если прогноз сбудется, линейка iPhone 12 окажется самой успешной в истории Apple. Сейчас рекорд держится за iPhone 6 и iPhone 6 Plus — 222,4 миллиона на двоих.
По данным аналитика Минь-Чи Куо, предзаказы iPhone 12 и
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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У Apple приятные хлопоты: компания вынуждена увеличить производство iPhone 12 из-за крайне высокого спроса на новинку. Об этом стало известно от партнерских заводов и...
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