Кроссовер Genesis GV70 рассекретили до премьеры

Источник материала: Onliner

Буквально вчера в Москве прошел первый публичный показ Genesis GV80 на территории ТС. Есть предположение, что этот кроссовер будет популярным в нашем регионе. А еще более успешным обещает стать среднеразмерный GV70 — он дебютирует на рынке либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Сегодня в сеть попали первые снимки машины.





Дизайнеры Genesis продолжают использовать философию Athletic Elegance в своих моделях. И получается у них это неплохо! Вслед за G70, G80, G90 и GV80 новый кроссовер получил характерную оптику в форме «знаков равенства». Парабола, проходящая выштамповкой через всю боковую часть машины, делает силуэт кузова SUV похожим на купе. И если спереди GV70 можно запросто перепутать с GV80, то сзади компактная модель имеет больше уникальных черт.





У машины интересно обыграна стойка С, меняющая направление хромированного обрамления. За счет скошенного стекла пятой двери и спойлера корма GV70 смотрится динамично и элегантно одновременно. Чем-то напоминает Porsche Macan. На фотографиях — топовая версия Genesis GV70 Sport с 21-дюймовыми дисками. Но даже в базе есть, например, спортивный диффузор под задним бампером.





Салон выглядит действительно премиальным. Не хуже, чем у «немцев». Обращает на себя внимание двухспицевый руль с большой центральной частью. В некоторых комплектациях он будет трехспицевым. На вершине передней панели — дисплей мультимедийной системы, а этажом ниже — блок климат-контроля, который, несмотря на обилие клавиш, не нарушает общий минимализм в кабине.





Genesis GV70 будет конкурировать с такими моделями, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC. Технические подробности о новинке все еще не рассекречены. Скорее всего, в основе Genesis GV70 лежит архитектура седана G70, который недавно пережил обновление. Базовым мотором, вероятно, станет 2-литровый турбодвигатель мощностью 250 л. с. В Европе однозначно предложат дизельную версию с 2,2-литровым агрегатом (200 л. с.).