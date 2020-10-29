Минэнерго: Литва неудачно пытается дискредитировать БелАЭС

Нота протеста, направленная Министерством иностранных дел Литвы в МИД Беларуси в связи с решением о запуске Белорусской АЭС, является «неудачной попыткой дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества».





Как говорится в официальном комментарии, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Министерства энергетики Беларуси, Литва «неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся». При этом «в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках», однако «не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции».

«Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС», — считают в Минэнерго.

«Белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне, приглашала на площадку АЭС, — говорится в сообщении. — Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало. Конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст».

В Минэнерго подчеркнули, что «ни о каком поспешном запуске БелАЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи». Предпусковые операции, заверяют они, «ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов».

Проект по строительству БелАЭС «соответствует всем требованиям безопасности, это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС», поскольку «каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено». Беларусь выстроила «согласованную систему взаимодействия» с Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, а также добровольно выполнила стресс-тесты станции, подчеркнули в Минэнерго

«Реализуется национальный план действий по их итогам, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Первоочередные мероприятия плана, которые касаются дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнены. Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно, в соответствии с нацпланом», — отметили в энергетическом ведомстве.

27 октября внешнеполитическое ведомство Литвы направило белорусским коллегам ноту протеста в связи с решением о «безответственном и поспешном» запуске БелАЭС, который «представляет угрозу для безопасности граждан Литвы, Беларуси и Евросоюза», сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

В ноте решительно осуждается решение властей Беларуси «инициировать ядерную реакцию на небезопасной электростанции, положив начало производству электроэнергии, игнорируя требования безопасности Литвы и Европейского союза». Также в ноте подчеркивается, что «безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью».

Как сообщалось ранее, 26 октября государственное производственное объединение «Белэнерго» уведомило литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, что выработка электрической энергии на БелАЭС начнется с 1 по 10 ноября.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

11 октября на первом энергоблоке началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция, его вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Александр Лукашенко ранее анонсировал, что энергетический пуск первого энергоблока, при котором он начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.