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В Горках осудили рабочих после политического видеообращения

29.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четверо работников Горецких очистных сооружений Могилевского горводоканала осуждены после выступления с видеообращением, в котором осудили беззаконие в стране и призвали остановить насилие.

В Горках осудили рабочих после политического видеообращения

Рабочие Валентин Бас, Александр Касуха, Валерий Пасиков и Сергей Крушев в видеообращении поддержали соотечественников, которые отстаивают свои права, требуют президентских выборов и осуждают насилие.

«Мы — один народ, который желает стабильности, основанной на законности и демократии, а не на узурпации власти и пренебрежении Конституцией», — заявили они.

 

 
 
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Четверо работников Горецких очистных сооружений Могилевского горводоканала осуждены после выступления с видеообращением, в котором осудили беззаконие в стране...
 
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