В Горках осудили рабочих после политического видеообращения

Четверо работников Горецких очистных сооружений Могилевского горводоканала осуждены после выступления с видеообращением, в котором осудили беззаконие в стране и призвали остановить насилие.





Рабочие Валентин Бас, Александр Касуха, Валерий Пасиков и Сергей Крушев в видеообращении поддержали соотечественников, которые отстаивают свои права, требуют президентских выборов и осуждают насилие.

«Мы — один народ, который желает стабильности, основанной на законности и демократии, а не на узурпации власти и пренебрежении Конституцией», — заявили они.