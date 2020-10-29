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Евро и доллар вновь сильно укрепляются

29.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская и американская валюты демонстрируют существенный рост на открытии торгов на БВФБ в четверг, 29 октября.

Евро и доллар вновь сильно укрепляются

По данным биржи на 10:40, три основные иностранные валюты торгуются на следующих рубежах:

  • евро — 3,0834 белорусского рубля (+0,0313 пункта);
  • доллар — 2,6247 белорусского рубля (+0,0257 пункта);
  • российский рубль — 3,3316 белорусского рубля за 100 российских (-0,0049 пункта).
 
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Европейская и американская валюты демонстрируют существенный рост на открытии торгов на БВФБ в четверг, 29 октября.
 
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