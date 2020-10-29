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Евро и доллар вновь сильно укрепляются
Источник материала: Навiны
Европейская и американская валюты демонстрируют существенный рост на открытии торгов на БВФБ в четверг, 29 октября.
По данным биржи на 10:40, три основные иностранные валюты торгуются на следующих рубежах:
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Европейская и американская валюты демонстрируют существенный рост на открытии торгов на БВФБ в четверг, 29 октября.
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