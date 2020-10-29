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В Беларусь пытались ввезти партию гашиша на 13,4 млн долларов

29.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза 668 кг гашиша. Эта партия рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет около 13,4 млн долларов.

В Беларусь пытались ввезти партию гашиша на 13,4 млн долларов

Как отмечает ГТК, это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет.

Партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перемещался автомобильным транспортом из Риги через пункт пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе. Таможенники выявили наркотики с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы.

В документах, представленных водителем, 44-летним гражданином Беларуси, значилось, что в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общей массой 668 кг.

Экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством — гашишем. Таможенными органами возбуждено дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы до 10 лет. Водитель транспортного средства задержан.

«Таможенники во взаимодействии с МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных», — говорится в сообщении.

 
 
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Белорусскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза 668 кг гашиша. Эта партия рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет...
 
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