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Не путайтесь под гусеницами: жителей Литвы предупредили об учениях НАТО
29.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В связи с учениями к жителям страны с видеообращением выступила военная полиция. Литовцам напомнили о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время маневров.
Полицейские, в частности, отметили, что в случае появления колонн военной техники на дорогах общего пользования водители должны соблюдать осторожность – не вклиниваться внутрь колонны и не совершать маневров между техникой.
"Пешеходам – идти по той стороне дороге, где можно видеть едущий навстречу транспорт. В темное время нести фонарик или светоотражающий элементы", - говорится в видеообращении.
Военные НАТО во время учений, которые проходят в странах Балтии, нередко попадают полицейские сводки из-за нарушений или ДТП.
Учения НАТО Brilliant Jump 2020 проходят в Литве с 29 октября по 7 ноября. В них принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 600 единиц военной техники.
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Маневры войск Североатлантического альянса Brilliant Jump 2020 проходят с 29 октября по 7 ноября на территории Литвы. Смотрите на видео, как движутся по дорогам колонны...
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