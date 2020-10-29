Как пройти собеседование онлайн: уроки стиля от Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл завоевывает позиции лидера мнений: герцогиня явно намекает на то, что готова преподать уроки стиля для всех безработных женщин.

С тех пор как герцоги Сассекские отреклись от престола, оставив попытки завоевать уважение британских аристократов, их жизнь перевернулась. Теперь "мятежники" живут в Калифорнии, работают онлайн и пытаются помочь всем желающим найти свое призвание. Все это принц Гарри транслирует через свои высказывания, а Маркл - модные образы.

Издание Harper's Bazaar составило подборку лучших образов Меган Маркл, которые точно помогут пройти онлайн-собеседование и получить работу своей мечты.

На своем примере герцогиня доказала, что свои предпочтения и таланты можно продемонстрировать, не выходя из дома - при помощи Zoom или Skype. И пускай Маркл так и не смогла отказаться от нарядов британского дизайнера Виктории Бекхэм, она определенно точно променяла коллекцию "королевских" платьев Emilia Wickstead на более лаконичные образы с моделями из масс-маркета.

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