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Как пройти собеседование онлайн: уроки стиля от Меган Маркл
29.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл завоевывает позиции лидера мнений: герцогиня явно намекает на то, что готова преподать уроки стиля для всех безработных женщин.
С тех пор как герцоги Сассекские отреклись от престола, оставив попытки завоевать уважение британских аристократов, их жизнь перевернулась. Теперь "мятежники" живут в Калифорнии, работают онлайн и пытаются помочь всем желающим найти свое призвание. Все это принц Гарри транслирует через свои высказывания, а Маркл - модные образы.
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На своем примере герцогиня доказала, что свои предпочтения и таланты можно продемонстрировать, не выходя из дома - при помощи Zoom или Skype. И пускай Маркл так и не смогла отказаться от нарядов британского дизайнера Виктории Бекхэм, она определенно точно променяла коллекцию "королевских" платьев Emilia Wickstead на более лаконичные образы с моделями из масс-маркета.
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С тех пор, как мятежная герцогиня перевезла мужа в Калифорнию, ее образ претерпел значительные изменения и стал примером для подражания многих американок.
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