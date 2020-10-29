Крупную партию гашиша пытались провезти из Латвии в Беларусь - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Крупную партию гашиша пытались провезти в Беларусь из Латвии, но этому помешали белорусские таможенники. Они задержали 668 килограммов гашиша, рассчитанных на 3,3 миллиона доз, общая стоимость которых на черном рынке составляет около 13,4 миллиона долларов.

Наркотик был спрятан в морском контейнере, который везли из Риги через пункт пропуска "Урбаны". "Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Республики Беларусь, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета", - рассказали в Государственном таможенном комитете.

Экспертиза подтвердила, что это гашиш. По факту перемещения наркотика через границу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.