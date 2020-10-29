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Крупную партию гашиша пытались провезти из Латвии в Беларусь - видео
29.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Крупную партию гашиша пытались провезти в Беларусь из Латвии, но этому помешали белорусские таможенники. Они задержали 668 килограммов гашиша, рассчитанных на 3,3 миллиона доз, общая стоимость которых на черном рынке составляет около 13,4 миллиона долларов.
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Наркотик был спрятан в морском контейнере, который везли из Риги через пункт пропуска "Урбаны". "Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Республики Беларусь, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета", - рассказали в Государственном таможенном комитете.
Экспертиза подтвердила, что это гашиш. По факту перемещения наркотика через границу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.
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Белорусские таможенники обнаружили 668 килограммов наркотика на общую сумму в 13,4 миллиона долларов в морском контейнере, где по документам перемещалась партия...
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