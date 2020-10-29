Лукашенко произвел перестановки в силовом блоке

Источник материала: Ежедневник

фото: pravo.by

Кроме того, Александр Лукашенко назначил трех новых помощников. Один из них - Валерий Вакульчик.

Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, передает телеграм-канал «Пул первого» .

Кроме того, канал анонсировал информацию о перестановках в силовом блоке, «которых не ожидал никто».

Валерий Вакульчикс 3 сентября занимал пост госсекретаря Совета Безопасности. В 2011—2012 годах являлся председателем Следственного комитета, с 2012 по 2020 гг руководил Комитетом госбезопасности.