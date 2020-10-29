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Лукашенко произвел перестановки в силовом блоке

29.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pravo.by

Кроме того, Александр Лукашенко назначил трех новых помощников. Один из них - Валерий Вакульчик.

Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, передает телеграм-канал «Пул первого».

Кроме того, канал анонсировал информацию о перестановках в силовом блоке, «которых не ожидал никто».

Валерий Вакульчикс 3 сентября занимал пост госсекретаря Совета Безопасности. В 2011—2012 годах являлся председателем Следственного комитета, с 2012 по 2020 гг руководил Комитетом госбезопасности.

 
 
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Кроме того, Александр Лукашенко назначил трех новых помощников. Один из них - Валерий Вакульчик.
 
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