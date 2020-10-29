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В Оперном театре после акции солидарности уволили несколько музыкантов и дирижера
29.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: wikiway.com
27 октября в Оперном театре прошла необычная акция солидарности: после третьего звонка, перед спектаклем, когда в зале погас свет, музыканты оркестра встали и выступили против беззакония и несправедливости, которые творятся в Беларуси.
Сегодня стало известно об увольнениях, которые последовали за выражением музыкантами своей гражданской позиции.
Так, уволены дирижер театра, заслуженный деятель искусств Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов и первоую скрипку оркестра Регину Саркисову . Также лишились рабочего места скрипачка Алла Жиган и альтистка Александра Патомина, сообщает
По последней информации, в список увольняемых вместе с дирижером Андреем Галановым вошел ведущий солист Большого театра Беларуси, лауреат 16 международных вокальных конкурсов Илья Сильчук.
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27 октября в Оперном театре прошла необычная акция солидарности: после третьего звонка, перед спектаклем, когда в зале погас свет, музыканты оркестра встали и...
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