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В БГУИР уволилась декан. Она не пожелала отчислять своих студентов

29.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Из вуза уволился кандидат технических наук, доцент Валерий Прытков.

Марина Лукашевич, декан факультета компьютерных систем и сетей в Белорусского госуниверситета информатики и электроники ГУИР, написала заявление об увольнении по собственному желанию c 1 ноября, сообщает портал Dev.by.

Далее её обязанности будет временно выполнять замдекана Владимир Горовой. 

Источник портала также рассказал, что из вуза уволился кандидат технических наук, доцент Валерий Прытков. По его словам, руководство БГУИР сообщило преподавателю, «известному своей позицией», что не продлит ему контракт, — и 26 октября тот написал заявление.

Также вчера нескольким сотрудникам БГУИР, объявившим с понедельника забастовку и принявшим участие в записи видео, нашли замену. Об этом dev.by рассказали сами преподаватели.

С понедельника в БГУИР к бессрочной забастовке присоединились 38 сотрудников, сейчас в списке 44 фамилии.

 
 
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Из вуза уволился кандидат технических наук, доцент Валерий Прытков.
 
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