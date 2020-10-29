Названы 9 главных технологических трендов на ближайшие 5 лет

Источник материала: ProBusiness

Согласно мнению аналитиков из компании Gartner, в 2021 году компании должны ориентироваться на 9 стратегических трендов, продиктованных по большей части пандемией COVID-19. Результаты исследований были представлены на недавно прошедшем виртуальном симпозиуме Gartner IT Sym-posium/Xpo Americas Conference.

Перевод статьи был осуществлен при содействии школы иностранных языков Streamline

Представленные тренды прокомментировал вице-президент по исследованиям Gartner Брайан Берк: «Когда мы говорим о стратегических трендах в сфере технологий, мы группируем их по трем различным темам:

1) направленность на человека

2) отсутствие зависимости от конкретного месторасположения

3) стабильное предоставление услуг.

Говоря о трендах, мы имеем в виду то, как c помощью технологий можно достичь организационной гибкости, которая, в свою очередь, необходима для формирования и реформирования процессов, попавших под влияние пандемии».

Ключевым понятием в определении трендов стала организационная гибкость. Ниже в произвольном порядке представлены 9 трендов в области технологий. В Gartner отмечают, что для компаний эти направления будут актуальны вплоть до 2025 года.

«Мы не распределяем тренды по степени важности и не говорим, что один из них важнее, чем все остальные, — объясняет такой формат Берк. — Для разных компаний, работающих в разных отраслях, влияние того или иного тренда будет большим или меньшим. Но если мы внимательно посмотрим и на отрасли, и на их географию, и на сами тренды, можно сделать вывод, что это самые актуальные направления, с которыми столкнутся организации в следующие пять лет».

Стратегический тренд в области технологий № 1: интернет поведений

Интернет поведений (англ. The Internet of Behaviors, IoB) — направление, которое появилось сравнительно недавно. Под IoB понимается то, каким образом компании используют технологии для управления данными и контроля поведенческих событий — чтобы увеличить или сократить их использование и тем самым повлиять на поведение пользователя. Это то, что Gartner называет «цифровой пылью» повседневной жизни человека. Она включает в себя распознавание лиц, отслеживание местоположения и большие данные (Big Data). «В практическом плане за вашими фитнес-браслетами, питанием, посещением спортзала и всем тем, что помогает вам достичь идеала, следят реальные организации, например, страховые компании», — отмечает Берк.



В прогнозе Gartner говорится, что к концу 2025 года более половины населения Земли будет пользоваться хотя бы одной программой интернета поведений. «Данные прогноза могут быть немного занижены. Потому что если посмотреть только на одну систему социального кредитования в Китае, мы получим двузначный процент людей, за которыми ведется наблюдение всего лишь при помощи одной программы. Подобные ситуации возникают постоянно то тут, то там», — говорит Берк.

Стратегический тренд в области технологий № 2: сеть кибербезопасности

Использование сети кибербезопасности (англ. Cybersecurity Mesh) позволит людям получать доступ к защите цифровых активов вне зависимости от того, где размещены эти активы и где в данный момент находится сам человек.

«Создание сети кибербезопасности стало необходимым из-за того, что наступил переломный момент в вопросах самой безопасности. Поэтому мы решили разделить исполнение и принятие стратегических решений в области политики безопасности (в прошлом эти понятия были объединены). Такое разделение позволяет нам сместить акцент с безопасности в рамках целой организации на безопасность самого человека», — говорит Берк.

Он добавляет: «Специалисты в области безопасности традиционно считали: все, что находится внутри компании, — под защитой. Тогда мы решили убедиться, что и все, находящееся вне компании, — тоже защищено механизмами безопасности (системой сетевой защиты) этой организации».



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«Из-за размещения большого количества данных вне системы сетевой защиты, в частности, из-за облачных систем хранения данных и увеличения количества сотрудников, работающих удаленно, систему безопасности сегодня необходимо выстраивать вокруг человека. А использование им данных — организовывать через безопасный (защищенный) доступ в облако. Так политика безопасности будет реализована полноценно», — объясняет Берк.

По прогнозам Gartner, более половины запросов на контроль и управление цифровым доступом скоро будет осуществляться при поддержке сетей кибербезопасности.

Стратегический тренд в области технологий № 3: совокупный опыт

В прошлом году специалисты Gartner рассказывали о мультимодальном опыте. Направление нынешнего года — совокупный опыт (англ. Total Experience, TX), и это большой шаг вперед. По словам Берка, мультимодальный опыт включает в себя разные модели доступа с использованием различных технологий. Совокупный же опыт объединяет опыт клиента, работника, пользователя и среду мультимодального опыта. Организациям нужно вырабатывать стратегии совокупного опыта, так как взаимодействие людей становится все более мобильным, виртуальным и децентрализованным. В частности — из-за пандемии COVID-19.



«Определенным вызовом стал тот факт, что в большинстве организаций дисциплины обслуживания рассредоточены. Основой данного прогноза стала возможность объединения опыта клиента, опыта сотрудника и пользовательского опыта с мультимодальной средой. Мы считаем, что сочетание этих стратегий сложнее повторить, чем в случае использования одной стратегии. Так вы получаете конкретные преимущества, которые затем реализуются с помощью различных показателей опыта», — говорит Берк.

По прогнозам Gartner, за следующие три года компании, использующие TX, обойдут конкурентов по ключевым показателям удовлетворенности услугами.

Стратегический тренд в области технологий № 4: умная композитная бизнес-архитектура

По словам Берка, данный тренд предполагает совместное использование приложений и пакетных бизнес-услуг. Их можно рассматривать как функциональные фрагменты, доступные через программный интерфейс приложения.

«Эти фрагменты могут разрабатывать или предоставлять поставщики. Или их можно создавать дома. Это такая модель, которая позволяет собрать вместе возможности пакетных бизнес-услуг и затем получать доступ к информации через матрицу данных. Тем самым вы получаете возможность быстро менять конфигурацию структуры бизнес-услуг, которые могут быть крайне детализированными. То же касается и персональных действий».

«Главным в такой бизнес-архитектуре является возможность совместить улучшенное принятие решений и улучшенный доступ к данным, которые меняют наш подход к ведению дел. Все это можно осуществить, пользуясь композитным подходом к поставке приложений», — отмечает Берк.

Стратегический тренд в области технологий № 5: гиперавтоматизация

Гиперавтоматизация (англ. Hyperautomation) — это следующий ключевой стратегический тренд 2021 года. В прошлом году он также попал в топ стратегий, но с тех пор получил развитие.



«Мы увидели огромный запрос на автоматизацию повторяющихся процессов и задач, выполняемых вручную. Автоматизация процессов с помощью программных ботов была первой технологией, на которой хотели сосредоточиться компании, и это длилось несколько лет. Однако сейчас мы можем наблюдать, что фокус смещается с автоматизации задач к автоматизации процессов. То есть — все чаще вместо определенного количества задач в процессе используют функциональную автоматизацию цепочки процессов. Это приводит к тому, что сейчас мы движемся к автоматизации на уровне экосистем предприятий, а значит — к гиперавтоматизации», — объясняет Берк.



Фото: unsplash.com

Стратегический тренд в области технологий № 6: повсеместные операции

Повсеместные операции (англ. Anywhere Operations) относятся к операционной модели ИТ.

С их помощью предоставляется:

поддержка клиента (где бы он ни находился)

помощь работникам

управление процессами разворачивания бизнес-услуг в распределенной инфраструктуре.

По словам Берка, повсеместные операции существовали всегда, но пандемия сделала их особенно актуальными.

«Всегда было движение в сторону независимости от местоположения и предоставления услуг там, где они требуются. Но если посмотреть на Америку и Европу в марте, внезапно люди, работающие из дома, актуализировали этот вопрос. Мы сразу приготовились оказывать поддержку сотрудникам, работающим удаленно, и большинство компаний справились с этой задачей достаточно быстро. Но кроме этого, мы также работаем с клиентами в режиме удаленного доступа, и наши услуги также необходимо предоставлять удаленно».

Берк отмечает, что из-за того, что сотрудники и продавцы вынуждены работать удаленно, а коммуникация с агентами и покупателями происходит из дома, возникла необходимость предоставлять услуги людям, где бы они ни находились и где бы эти услуги ни требовались.



По прогнозам аналитиков из Gartner, к концу 2023 года 40% организаций будут использовать повсеместные операции, чтобы оптимизировать взаимодействие с клиентами и работниками, — как физически, так и виртуально.

Стратегический тренд в области технологий № 7: проектирование систем искусственного интеллекта

Эта тенденция (англ. AI Engineering) предполагает обеспечение инженерной дисциплины в организации, поскольку, согласно исследованию Gartner, только 53% проектов переходят от прототипов искусственного интеллекта (ИИ) к производству.



«Проектирование систем искусственного интеллекта предполагает предоставление своего рода инженерной дисциплины: надежной структуры, которая усилит важность использования проектов с ИИ. Последовательно внедряя такую технологию, бизнес можно масштабировать: она может использоваться в производстве и других отраслях. Но в первую очередь инженерная дисциплина в ИИ нужна компаниям, работающим с конечным пользователем. Именно этим компаниям нужно переходить от экспериментальной стадии использования ИИ к прочным моделям предоставления услуг, и это то, в чем может помочь проектирование систем искусственного интеллекта».

Стратегический тренд в области технологий № 8: распределенное облако

Распределенное облако (англ. Distributed Cloud) — это еще один тренд в области технологий, который включает в себя распространение облачных сервисов в разные географические локации, в то время как управлением и развитием сервиса занимается провайдер «облака».



Фото: unsplash.com

По прогнозам Gartner, к 2025 году большинство платформ облачных сервисов будут предоставлять как минимум одно распределенное облако.

Стратегический тренд в области технологий № 9: вычисления с повышенной защитой

Вычисления с повышенной защитой (англ. Privacy-Enhancing Computation) оберегают использующиеся данные, одновременно обеспечивая конфиденциальность.

Сейчас конфиденциальность особенно важна, так как законодательство в области защиты глобальных данных стало серьезнее. По прогнозам Gartner, к 2025 году половина крупных организаций внедрит вычисления с повышенной защитой для обработки данных при небезопасном соединении и многопользовательском анализе данных.

Берк отмечает, что реальное количество компаний, которые будут использовать вычисления с повышенной защитой, подсчитать трудно. «Проследить это сложно, так как в течение последних лет мы видели, что компании не сосредотачивались на конфиденциальности так, как им, наверное, стоило бы это делать.

Но мы считаем, что сейчас законодательство в области политики конфиденциальности становится серьезнее. Поэтому когда будет готов законопроект о конфиденциальности, потребуется время на его исполнение».

Он также добавляет: «Конфиденциальность может стать серьезным делом для развивающихся компаний. Важность конфиденциальности растет, но вместе с этим растут и возможности ее применения. Например, можно, с одной стороны, конфиденциально анализировать данные сторонних пользователей, а с другой — распространять данные без предоставления в них частной информации».

Как планировать будущее

«Базой для нашего исследования послужил тот факт, что после пандемии мы не будем такими, как прежде, — говорит Берк. — Конечно, рано или поздно мы все выйдем из пандемии, но двигаться будем уже по совершенно иной траектории. А попытавшись угадать, какой будет траектория движения вашей компании, можно определиться с направлением, в котором вы будете выходить из пандемии. Перечисленные тренды ориентированы в первую очередь на организационную маневренность: именно такое качество поможет добиться успеха на новом этапе развития».

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