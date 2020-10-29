В Киеве пройдет масштабный концерт в поддержку белорусов

Источник материала: Tut.by

Масштабный музыкальный марафон «Мы вместе!» в поддержку белорусов пройдет 4 ноября в Киеве. Он будет посвящен «украинскому и белорусскому народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе». Об этом пишет издание naviny.by со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.



Фото: funtime.kiev.ua

Марафон состоится на сцене концертного зала Stereo Plaza в Киеве, рассчитанного на 6000 человек, и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «М1» (с 20.00). Среди заявленных участников большого концерта — Brutto Nostra, NaviBand, Naka (Беларусь), «Беz обмежень», «Друга Ріка», «СКАЙ», «ДахаБраха», Kozak System (Украина).

— Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. Поэтому в лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем — музыкой, ибо ничто так не исцеляет, как культура, — написал у себя в Telegram министр ведомства Александр Ткаченко.

Билеты на мероприятие стоят 400−700 гривен, то есть 36−64 рубля. Купить их можно на сайтах украинских билетных операторов.

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