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В Гомеле Lexus сбил 10-летнего мальчика
Источник материала: Tut.by
В Гомеле автомобиль сбил ребенка. Подробности
ДТП произошло вечером 28 октября на улице Каменщикова. 10-летний пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.
Мальчик с травмами доставлен в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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Мальчик с травмами доставлен в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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