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Доллар и евро заметно дорожают на торгах. Банки отреагировали повышением курсов валют

29.10.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара уже четвертый день подряд растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Евро также укрепляется. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По состоянию на 10.39 на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,98% — до 2,6246 рубля, евро укрепился на 1,03% — до 3,0834 рубля, а российский рубль упал на 0,14% — до 3,3318 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,629 рубля (Альфа-Банк, Paritetbank, БСБ-Банк, Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во Франсабанке, Технобанке, Абсолютбанке, Paritetbank, Банке Дабрабыт, БСБ Банке — 2,62 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке (3,088 рубля), Абсолютбанке (3,089 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке и БСБ Банке — 3,077 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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